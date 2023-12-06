Суриков, Шемякин и Салоны времен Дени Дидро: главные выставки декабря в Петербурге

«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (Корпус Бенуа) (6+)

Главный блокбастер не только грядущих новогодних, но и майских праздников — выставка Василия Сурикова со всеми бэнгерами от «Перехода Суворова через Альпы» до «Боярыни Морозовой» пробудет в Корпусе Бенуа полгода.

Всего покажут более 120 работ мастера реализма и исторических сюжетов, в том числе «Покорение Сибири Ермаком» и «Степана Разина». Эти картины из собственной коллекции Русского музея долгое время находились на сложной реставрации.

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С 1 декабря по 13 мая 2024-го