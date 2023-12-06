Суриков, Шемякин и Салоны времен Дени Дидро: главные выставки декабря в Петербурге

Хрестоматийные полотна Василия Сурикова, картины, графика и фото Михаила Шемякина, приуроченные к выходу его автобиографии, снимки дачников времен Российской империи, салонная живопись эпохи Дени Дидро и редимейды нашей любимой кошатницы Алины Глазун — рассказываем о главных выставках, стартующих в петербургских музеях и галереях в декабре.
Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году. 1899.
«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (Корпус Бенуа) (6+)
Главный блокбастер не только грядущих новогодних, но и майских праздников — выставка Василия Сурикова со всеми бэнгерами от «Перехода Суворова через Альпы» до «Боярыни Морозовой» пробудет в Корпусе Бенуа полгода.
Всего покажут более 120 работ мастера реализма и исторических сюжетов, в том числе «Покорение Сибири Ермаком» и «Степана Разина». Эти картины из собственной коллекции Русского музея долгое время находились на сложной реставрации.
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С 1 декабря по 13 мая 2024-го
«Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время», Центр Михаила Шемякина (18+)
Особенно близкий сердцу каждого петербуржца художник в мае отметил 80-летие. К юбилею Михаила Михайловича в «Редакции Елены Шубиной» вышло уникальное издание — красочная автобиография. В ней он не только рассказывает о бытовании художников в Советском Союзе, но и иллюстрирует текст собственными рисунками. К релизу книги приурочена и выставка, на которой будут живопись и графика Шемякина разных лет, фотографии 1960-х и даже две инсталляции.
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С 7 декабря по 10 марта 2024-го
Жан-Баттист Грез. Паралитик
«Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)
Во Франции показывать современное эпохе искусство широкой (относительно) публике начали в XVII веке. А уже в столетии XVIII-м появились и попытки осмыслить увиденное на выставках в Пале-Рояль и Квадратном салоне Лувра: свои статьи им посвящал философ Дени Дидро.
Проект Эрмитажа (совместный с Пушкинским музеем) — попытка пофантазировать, как выглядели те самые парижские Салоны времен Дидро, инициированные Королевской академией живописи и скульптуры. Аутентичные времени полотна и рисунки Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара, Жан-Батиста Греза и Никола Ланкре развешены в несколько ярусов — так тогда было принято.
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С 8 декабря по 17 марта 2024-го
«Никита Пирумов. Спиной вперед», Marina Gisich Projects (18+)
Нижегородец Никита Пирумов успел поработать художником-оформителем в Театре оперы и балета им. Пушкина, а позже сосредоточился на арте, выступая как от собственного имени, так и двух выдуманных персонажей-альтер эго: Эдуарда Кипяткова и Бориса Ноймана.
Его проект «Спиной вперед» — рефлексия о том, как человек воспринимает будущее, если все происходящее здесь и сейчас он по определению узнает с задержкой — например, из новостных лент. Ключевая работа — картина «Спиной вперед» о «часе волка»: времени между тремя и четырьмя часами утра, на которое приходится большинство рождений и самоубийств.
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С 8 декабря по 8 марта 2024-го
«Олег Котельников. Верь своей собаке», Санкт-Петербургское общество «А–Я» (18+)
На персональной выставке легенды андеграунда и участника «Новых художников» Тимура Новикова покажут его самые новейшие работы. Акварели, графика и даже стихотворения были написаны Котельниковым в ноябре и даже декабре 2023-го. Спонтанность, как показывают последние годы, лучшая стратегия.
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С 9 декабря по 14 января 2024-го
Сергей Компанийченко. Даниил Гранин. Санкт-Петербург, Комарово.
«Ленинград — Петербург в объективе Сергея Компанийченко», «Росфото» (6+)
Петербургский фотожурналист снимал романтичные пейзажи белыми ночами и визит Маргарет Тэтчер в Таврический дворец, Новую Голландию с высоты птичьего полета и Даниила Гранина на даче в Комарове. На большой ретроспективы покажут все его главные работы — трогательные зарисовки из жизни любимого города, как бы он ни назывался в моменте.
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С 13 декабря по 4 февраля 2024-го
«Алина Глазун. Так не бывает», MYTH Gallery (18+)
Котик наших сердец, художница Алина Глазун, автор великого редимейда «Уязвимый», сайт-специфик-инсталляции «Ничего не осталось» и обжедара «Успех», покажет в MYTH Gallery новый проект «Так не бывает» — те самые лайтбоксы и настенные объекты на бархате.
Вот как о проекте рассказывает она сама: «Эта выставка ничего не исследует, не ставит вопросы, не переосмысливает, не манифестирует, не артикулирует, не призывает к рефлексии, а просто предъявляет ряд образов, которые почему-то явились автору и очень его взволновали. Возможно, он затронут и зрителя, запустят механизмы его воображения и откроют поле фантазии и вдохновения».
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С 14 декабря по 11 февраля 2024-го
Сиамак Филизаде
«Сиамак Филизаде. Рожденные пешками», Эрарта (18+)
Иранский художник, чьи произведения есть в коллекции Метропполитен-музея, работает на стыке фото и цифрового искусства, создавая многофигурные проекты-манифесты о современном мироустройстве. Среди персонажей его полотен — главнокомандующий, пожиратель нефти, клоун, тучный султан, пророк и пешки — обычные люди, которые воспринимаются в политических играх, как и в шахматах, как расходный материал. Но на самом деле они столь же важны, как и античный хор — могут перевернуть весь ход повествования.
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С 15 декабря по 14 апреля 2024-го
Вадим Воинов. Силуэт пролетария. 1991.
«Художники- универсанты. К 300- летию Санкт-Петербургского государственного университета», Музей современных искусств им. Дягилева (12+)
Многие известные художники были выпускниками Университета, в том числе Врубель, Ге и Поленов. На камерной выставке в Музее современных искусств им. Дягилева СПбГУ, впрочем, показывают не всех из них (ведь это почти полторы сотни имен!), а лишь произведения из собственного собрания и некоторых частных коллекций. Тем не менее здесь можно будет увидеть работы Николая Рериха, Ивана Билибина, Юрия Анненкова, Александра Бенуа и Мстислава Добужинского, советских классиков Георгия Верейского, Сергея Штейнберга, Евгении Эвенбах, участников нонконформистского движения Олега Лягачева, Валентина Герасименко и Вадима Воинова, а также преподающих сейчас в вузе философа Валерия Савчука и искусствоведов Ивана Чечота и Глеба Ершова. Куратор проекта — Андрей Хлобыстин.
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С 21 декабря по 22 февраля 2024-го
Кадр из фильма «Старший сын». 1976.
«Виталий Мельников. Жизнь-Кино», «Ленфильм» (6+)
На киностудии продолжается серия выставок-оммажей ее важным акторам. На этот раз она посвящена режиссеру Виталию Мельникову, которому в этом году могло бы исполниться 95 лет. За годы работы на «Ленфильме» он снял десятки картин, в том числе народно любимого «Старшего сына» с Караченцевым и Леоновым, «Отпуск в сентябре» с Далем и «Бедного, бедного Павла» с Сухоруковым.
Проект расскажет о вехах биографии режиссера, а еще частью выставочного пространства станет кинозал, в котором можно будет посмотреть все фильмы Мельникова.
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С 21 декабря
Федор Хиросигэ. Фантазия с лисой, Мейясу и глазом сирены. 2022.
«Федор Хиросигэ. Лисий огонь», Anna Nova Gallery (18+)
Этим летом Anna Nova Gallery показывала работы Федора Хиросигэ в «Павильоне» Новой Голландии. Новый проект (уже в собственных стенах галереи) вновь вдохновлен японским фольклором и аниме, но исследует стихию огня. Это не только очищающая сила и первоэлемент, но и суперспособность лисиц-оборотней. Они умеют как принимать вид девочки с красными волосами, так и поджигать все вокруг своими пушистыми хвостами. Кстати, сам Федор с огнем тоже на ты — использует в работе технику пирографии.
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С 23 декабря по 25 февраля 2024-го
К.И. Коссе. Карл Иванович с супругой и гостями за накрытым столом на даче в Дудергофе. Санкт-Петебургская губерния. 1911.
«Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века», «Росфото» (6+)
В снежном декабре и январе хочет помнить о том, что когда-то лето было. И снова будет — надо только набраться терпения. Воскрешаем в памяти теплые дни, глядя на беззаботные фото дачников Российской империи, среди которых династия Бенуа, Илья Репин и академик Александр Карпинский. Герои снимков собираются на семейные застолья и купаются, катаются на велосипедах и играют в теннис, танцуют и собирают ягоды. Словом, делают все то же самое, что и мы век спустя.
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До 14 января 2024-го
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