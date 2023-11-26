В «Артмузе» открылась выставка молодых петербургских фотографов

Выставка организована совместно с журналом «АРТиКУЛ», который основали студенты СПбГИКа в 2021 году. Авторы проекта «Кадр № 2. RGB+» утверждают, что при формировании экспозиции они старались избегать чрезмерного углубления в психологию цветов, поскольку их воздействие на каждого человека значительно различно. В основном фотографы фокусировались на эстетическом и визуальном аспекте кадра, проводя свою игру и сознательно усложняя задачу съемки – ограничиваясь работой только с одним цветом.

«Не будем вдаваться в подробности значения и влияния того или иного цвета на зрителя, потому как это довольно субъективно. Объективно есть два основных мощных по воздействию цвета: красный (запрет) и зелёный (разрешение). Мы же при создании экспозиции в меньшей степени опирались на психологию цветов, а в большей - думали об их эстетической, визуальной составляющей. Иногда для того, чтобы глубже проникнуть в тему, полезно усложнять обстоятельства и сужать рамки условий игры. Предлагаемые авторами работ обстоятельства – доминирующий цвет в изображении, который определяет эстетическую нагрузку», — говорится в описании выставки.

Экспозиция будет доступна в музее «Артмуза», галерея «Улица Малевича» до 27 января.

Вчера мы рассказывали, что В Музее Ахматовой открылась выставка фотографий, рисунков и архивных вещей Бродского. Объектом показа выступят сотни документов, фотографий, рисунков и открыток.