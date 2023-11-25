В Музее Ахматовой открылась выставка фотографий, рисунков и архивных вещей Бродского

С 22 ноября 2023 года разнообразные программы Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, посвященные Иосифу Бродскому, объединились в масштабный проект «Строка Бродского». Первый сезон проекта «Строка Бродского» называется «Память из зрачка не выколоть». Это строчка из стихотворения «Aqua vita nuova» 1970 года. Центральным событием сезона станет одноименная выставка — «„Память из зрачка не выколоть“. Взгляд Иосифа Бродского»

На выставке не только выставлены старые объекты но и впервые показывают четыре снимка 1965 года, снятые Бродским в Комарово. До недавнего времени эти снимки хранились в архиве подруги Ахматовой Любови Большенцовой. В этом году её племянник Давид Файнберг передал архив в музей. Среди вещей были обнаружены и «неудачные снимки» Большенцовой и Ахматовой авторства Бродского. Фотографии сильно размыты, но с обратной стороны есть подпись рукой Большенцовой, по которым удалось установить происходящее: «Я с ней!», «Иосиф испортил фото» и «После починки аппарата Иосифом».

На днях мы рассказывали, что в Церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы откроется выставка «Литник». Экспозиция будет представлена в крипте Бенуа 25 ноября.