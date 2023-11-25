18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Музее Ахматовой открылась выставка фотографий, рисунков и архивных вещей Бродского

Поделиться:

Первая выставка проекта «Строка Бродского» приглашает к исследованию категорий визуальности и памяти в наследии поэта. Объектом показа выступят сотни документов, фотографий, рисунков и открыток.

Фото: пресс-служба Музея Анны Ахматовой

С 22 ноября 2023 года разнообразные программы Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, посвященные Иосифу Бродскому, объединились в масштабный проект «Строка Бродского». Первый сезон проекта «Строка Бродского» называется «Память из зрачка не выколоть». Это строчка из стихотворения «Aqua vita nuova» 1970 года. Центральным событием сезона станет одноименная выставка — «„Память из зрачка не выколоть“. Взгляд Иосифа Бродского»

На выставке не только выставлены старые объекты но и впервые показывают четыре снимка 1965 года, снятые Бродским в Комарово. До недавнего времени эти снимки хранились в архиве подруги Ахматовой Любови Большенцовой. В этом году её племянник Давид Файнберг передал архив в музей. Среди вещей были обнаружены и «неудачные снимки» Большенцовой и Ахматовой авторства Бродского. Фотографии сильно размыты, но с обратной стороны есть подпись рукой Большенцовой, по которым удалось установить происходящее: «Я с ней!», «Иосиф испортил фото» и «После починки аппарата Иосифом».

На днях мы рассказывали, что в Церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы откроется выставка «Литник». Экспозиция будет представлена в крипте Бенуа 25 ноября.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: