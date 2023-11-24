В Церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы откроется выставка «Литник»

Крипта как исторический контекст пересобирает опыт художников. Веселовской и Вадима Зайцева «Литник». Локация для выставки выбрана не случайно - храм был построен по проекту Николаем Бенуа, отца художника Александра Бенуа, основателя «Мир искусства»; в 1859 г. Сначала была возведена часовня, но потом, в 1870 г она была перестроена в храм и обрела свой исторический облик и название. В крипте были погребены митрополиты и архиепископы и сам Бенуа с членами своей семьи. В советские годы храм использовался как картофелехранилище, оружейный склад и лаборатория. Артефакты того периода сохранены и являются частью контекста самого храма. В наше время храм снова стал функционировать и имеет свой приход.

Проект исследует то, какими методами человек видит другого. Какие соединительные узлы формируют это. И по этому крипта как исторический контекст пересобирает опыт художников. Катерина Веселовская исследует пограничные состояний. Переосмысляет опыт, получаемый во взаимодействии с дикой природой, в техногенных пространствах производственных цехов. Вадим Зайцев в своих работах фокусируется на формах советской монументальной традиции, темах проявления телесности в художественной практике и исследовании картины как объекта.

Вчера мы рассказывали, что в «Росфото» открывается выставка «Дачная жизнь». Экспозиция расскажет как проводили время на даче Бенуа, Репин и Карпинский.