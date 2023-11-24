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Искусство

В Эрмитаже откроют масштабную выставку посвященную Николаю Рериху

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Она должна пройти в следующем году в честь 150-летия со дня рождения художника. Проект «Твердыня пламенная» должен открыться в залах Главного штаба. По словам инициаторов, основной акцент выставки будет сделан на духовную культуру.

Eliz A/shutterstock

«Рабочее название выставки — «Твердыня пламенная», экспонаты для нее предоставят многие музеи из России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. Выставка будет работать с 8 октября 2024 года по 19 января 2025 года», — рассказал директор Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко. По его словам, основной акцент выставки будет сделан на духовную культуру, которую Рерих отражал в своих трудах, и правам которой всегда предавал особенное значение.

Выставка станет центральным событием программы празднования 150-летия Николая Рериха, но далеко не единственным. По словам Бондаренко, программа будет настолько обширной, что не ограничится Россией. Жителей Петербурга, помимо выставки, ожидает XXIV Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие», ряд мероприятий пройдет в Монголии, а также Алтайском крае, а в Республике Карелия состоится закладка памятника Николаю Рериху.

В ожидании выставки предлагаем вам прочитать наш материал о главных экспозициях Петербурга ноября. Там можно найти много интересного: от «Короля и Шута» и до Графика Мантеньи.

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