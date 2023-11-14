Графика Мантеньи, «Суд Париса» и «Король и Шут»: главные выставки ноября в Петербурге

Аттракцион-оммаж панку и «Королю и Шуту» в «Севкабель Порту», графика Андреа Мантеньи и его последователей в Эрмитаже, масштабный проект о балеринах, актрисах и певицах прошлого «Суд Париса. Рождение богини» фестиваля «Дягилев P.S.», а также реконструкция поэтического вечера Эдуарда Лимонова и инсталляция о крестьянах, окружавших Бродского в его ссылке за тунеядство — рассказываем о главных выставках последнего месяца осени.
«Панк-культура. Король и Шут», «Севкабель Порт» (16+)
Выставка-дилогия — проект в уже фирменном для ее авторов, команды Planet9, формате: бродилки с аудиосопровождением, где познавательное чередуется с аттракционами и сеттингом для фото на сотни лайков в соцсетях. Правила игры уже знакомы зрителям, побывавшим на петербургских «Балабанове» и «Первой позиции. Русском балете» или столичном «Виктор Цой. Путь герой». Вам выдадут наушники с аудиогидом, реагирующим на реперные точки по ходу экспозиции. Тот то поведет рассказ о том, что есть панк вообще, то включит Sex Pistols, The Clash или The Stoogies c Игги Попом, то подскажет, как самому стать панком здесь и сейчас — например, забраться с ногами на авто в первом же зале. (Читайте наш подробный материал о том, как устроена выставка.)
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С 3 ноября
«"Кажется, я играл один". Выставка об А.Г. Рубинштейне», Дом Радио (12+)
Проект о пианисте и композиторе Антоне Рубинштейне. В название вынесена цитата его самого в возрасте девяти лет, ставшая метафорой ко всему творчеству и дальнейшей судьбе: от бешеной популярности к забвению и новым попыткам рассказать о его наследии. Эта эволюция показана через три зала с архивными редкостями из частного собрания.
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С 10 ноября по 10 января
«Александр Даниэль. Незаконченное», Эрарта (12+)
Художник из «эрмитажной группы» Григория Длугача, учившегося под началом Кузьмы Петрова-Водкина в Академии художеств, но отчисленного за «формализм». На выставке собраны пейзажи Александра Даниэля — экспрессивные стереоскопические работы, в которых статичное зафиксировано во всей динамике.
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С 10 ноября по 7 января 2024-го
Иосиф Бродский в экспедиции в 1957-1958 годах в Архангельской области. Подпись на обороте: «Разведчик недр с прибором Гейгера». Из собрания музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
«Cпециально отведенная местность. Деревня Норинская 1964—1996—2023», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (12+)
В 1964 году по обвинению в тунеядстве Иосифа Бродского сослали в «специально отведенную местность», как было сказано в приговоре — деревню Норинскую в Архангельской области. Там он провел полтора года — работал батраком и писал стихи среди обычных крестьян, которые и стали героями выставки. В ее основе — их рассказы, заснятые Еленой Якович на видео в 1996 году, а также стихи и рисунки Бродского из ссылки. Кураторы — Марина Лошак, Юлия Сенина, Анна Маленкова.
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С 15 ноября по 15 февраля 2024-го
«Каморка с путти», Екатерининское собрание (12+)
В Екатерининском собрании открывается Белый зал — украшенный барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти коридор, который долгое время был недоступен для посещения. Там, а также в Красном и Зеленом залах заработает поп-ап-галерея с арт-резиденцией. Первым проектом станет сайт-специфик-выставка, организованная вместе с Marina Gisich Projects — «Каморка с путти». В нее вошли работы работы трех художников объединения PARAZIT: Семена Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника.
Увидеть экспозиция в Белом зале Екатерининского смогут зрители «Петербург-концерта» по билетам на мероприятия, а также те, кто бесплатно зарегистрируется (о регистрации сообщат во «ВКонтакте»).
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С 16 ноября
Курильница. Турция, XVIII в. Серебро. Происходит из собрания Екатерины II
«Аромат Босфора», «Под сенью султанской тугры», Эрмитаж (Арапский зал и зал №27 Зимнего дворца) (6+)
В Эрмитаже одновременно стартуют сразу две выставки в честь столетия Турецкой республики. Одна посвящена османским туграм — известным еще с начала XIII века сложным каллиграфическим композициям, в которые входит имя правителя и частично его титул. Вторая — восточным ароматам, поэтому в экспозиции как курильницы из собрания Екатерины II, так и ольфакторные композиции, специально созданные для выставки «Гильдией парфюмеров».
С 16 ноября по 28 января 2024-го
Музыкальный дуэт. Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 1910-е.
«Зачем нам два глаза? Стереофотография XIX–XX веков», «Росфото» (12+)
В сети до сих пор популярны мемы об особенностях нашего зрения: когда кажется, что статические линии и точки движутся или платье представляется то синим, то золотым. Не удивительно, что в конце XIX — начале XX веков, когда кино только зарождалось и не было широко распространено, оптические иллюзии переживали бум популярности. Прежде всего, стереографии — изображения, которые кажутся объемными из-за бинокулярности зрения.
В «Росфото» покажут подлинные стереоработы с 1870-х по 1930-е: как любительские, так и профессиональные. Это зарисовки быта семей, пейзажи и портреты. Большую часть снимков можно увидеть через специальный стереоскоп.
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С 17 ноября по 14 января 2024-го
Н. И. Фешин. «Портрет М. Н. Евлампиевой».1914.
«Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя», Музей Академии художеств (парадные залы) (6+)
Проект построен как диалог двух современников, чьи судьбы оказались похожи. Это живописец Николай Фешин (1881–1955) и скульптор Степан Эрьзя (1876 – 1959). У обоих было классическое академическое образование, оба тяготели к народному искусству, оба искали новые формы и экспериментировал, оба эмигрировали в 1920-х. Фешин — в США, Эрьзя — в Аргентину.
Всего на выставке покажут более 150 их работ, как из коллекция Музея Академии художеств, так и еще 12 институций.
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С 17 ноября по 3 марта 2024-го
Андреа Мантенья. Битва морских божеств (правая половина). 1470-е гг.
«Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение Античности», Эрмитаж (Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца) (6+)
Один из важнейших мастеров раннего Возрождения Андреа Мантеньи повлиял на множество других художников. Например, Альбрехта Дюрера — в его «Морском чудовище» усматривают аллюзии на двучастную «Битву морских божеств» (авторства как раз Мантеньи).
В эрмитажной экспозиции из более 250 гравюр, рисунков, скульптур, резных камней и керамики все взаимосвязи и взаимообусловленности, очевидные для специалистов, являют и зрителям. Как Мантеньи вдохновлялся античностью, а его работы оказались близки десятку последователей. Главный хайлайт — семь собственноручных гравюр мастера: от «Положения во гроб» до парных «Вакханалия с Силеном» и «Вакханалия с винной бочкой».
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С 18 ноября по 18 февраля 2024-го
«Ян Гинзбург. Atelier Paradis», Marina Gisich Gallery (18+)
Художник Ян Гинзбург в арт-форме исследует наследие московского концептуализма. Его проект Atelier Paradis — реконструкция события, которого не было на самом деле (но оно вполне могло бы быть). Это инсталляция про поэтический вечер еще юного Эдуарда Лимонова в эпоху брежневского застоя. На квартирник собираются близкие ему и не очень люди: от наставников в литературном мастерстве (Евгений Кропивницкий) до близких друзей (Вагрич Бахчанян), жен (Анна Рубинштейн, Елена Щапова) и сексуальных соперников (Виктор Щапов).
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С 18 ноября по 24 февраля 2024-го
А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.
«Суд Париса. Рождение богини», Музей театрального и музыкального (Шереметевский дворец, Полярный флигель) (6+)
Каждую осень в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» в Шереметевском дворце стартует выставка, которая становится одним из главных экспозиционных блокбастеров года. Этот не стал исключением. Названный в честь эрмитажной картины Антона Рафаэля Менгса проект посвящен балеринам, певицам и актрисам разных эпох, которых зрители и художники, ровно как Парис в древнегреческом мифе, как судят, так и превозносят. Вот Орест Кипренский изображает Екатерину Семенову как музу трагедии, а Николай Ярошенко Полину Стрепетову — «музой гнева и печали». Альфред Эберлинг пишет Анну Павлову и Тамару Карсавину, а Борис Кустодиев восхищается красотой актрисы МХТ Фаины Шевченко.
Всего в проекте — 40 героинь, а сам он разделен на четыре раздела: от зала «Мои богини!» через «Путь на Олимп» и «Путь на Голгофу» к «Светлому пути». Кураторы — Наталья Метелица и Ирина Климовицкая, художник выставки — Юрий Сучков.
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С 24 ноября по 21 апреля
«Петр Кирюша. Запутаться в бархатном занавесе», Myth Gallery (18+)
Вообще Петр Кирюш работал с разными медиа — в том числе документальной фиксацией — но лучше всего ему удается яркая и экспрессивная живопись. В Myth Gallery его работы для нового проекта условно разделили на три темы (они же представлены в трех разных залах). Это «Грибы — неведомая телесность», «Город и общественное пространства» и «Космос или по ту сторону занавеса». Через них куратор Евгения Кикодзе прослеживает движение Петра Кирюши от ближайшего и осязаемого к далекому и непостижимому.
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До 7 декабря
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