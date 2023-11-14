Графика Мантеньи, «Суд Париса» и «Король и Шут»: главные выставки ноября в Петербурге

«Каморка с путти», Екатерининское собрание (12+)

В Екатерининском собрании открывается Белый зал — украшенный барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти коридор, который долгое время был недоступен для посещения. Там, а также в Красном и Зеленом залах заработает поп-ап-галерея с арт-резиденцией. Первым проектом станет сайт-специфик-выставка, организованная вместе с Marina Gisich Projects — «Каморка с путти». В нее вошли работы работы трех художников объединения PARAZIT: Семена Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника.

Увидеть экспозиция в Белом зале Екатерининского смогут зрители «Петербург-концерта» по билетам на мероприятия, а также те, кто бесплатно зарегистрируется (о регистрации сообщат во «ВКонтакте»).

Подробнее здесь.

С 16 ноября