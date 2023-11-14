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Искусство

Графика Мантеньи, «Суд Париса» и «Король и Шут»: главные выставки ноября в Петербурге

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Аттракцион-оммаж панку и «Королю и Шуту» в «Севкабель Порту», графика Андреа Мантеньи и его последователей в Эрмитаже, масштабный проект о балеринах, актрисах и певицах прошлого «Суд Париса. Рождение богини» фестиваля «Дягилев P.S.», а также реконструкция поэтического вечера Эдуарда Лимонова и инсталляция о крестьянах, окружавших Бродского в его ссылке за тунеядство — рассказываем о главных выставках последнего месяца осени.

предоставлено пресс-службой выставки «Панк-культура. Король и Шут»

«Панк-культура. Король и Шут», «Севкабель Порт» (16+)

Выставка-дилогия — проект в уже фирменном для ее авторов, команды Planet9, формате: бродилки с аудиосопровождением, где познавательное чередуется с аттракционами и сеттингом для фото на сотни лайков в соцсетях. Правила игры уже знакомы зрителям, побывавшим на петербургских «Балабанове» и «Первой позиции. Русском балете» или столичном «Виктор Цой. Путь герой». Вам выдадут наушники с аудиогидом, реагирующим на реперные точки по ходу экспозиции. Тот то поведет рассказ о том, что есть панк вообще, то включит Sex Pistols, The Clash или The Stoogies c Игги Попом, то подскажет, как самому стать панком здесь и сейчас — например, забраться с ногами на авто в первом же зале. (Читайте наш подробный материал о том, как устроена выставка.)

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С 3 ноября

Предоставлено Домом Радио

«"Кажется, я играл один". Выставка об А.Г. Рубинштейне», Дом Радио (12+)

Проект о пианисте и композиторе Антоне Рубинштейне. В название вынесена цитата его самого в возрасте девяти лет, ставшая метафорой ко всему творчеству и дальнейшей судьбе: от бешеной популярности к забвению и новым попыткам рассказать о его наследии. Эта эволюция показана через три зала с архивными редкостями из частного собрания.

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С 10 ноября по 10 января

предоставлено Эрартой

«Александр Даниэль. Незаконченное», Эрарта (12+)

Художник из «эрмитажной группы» Григория Длугача, учившегося под началом Кузьмы Петрова-Водкина в Академии художеств, но отчисленного за «формализм». На выставке собраны пейзажи Александра Даниэля — экспрессивные стереоскопические работы, в которых статичное зафиксировано во всей динамике.

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С 10 ноября по 7 января 2024-го

Иосиф Бродский в экспедиции в 1957-1958 годах в Архангельской области. Подпись на обороте: «Разведчик недр с прибором Гейгера». Из собрания музея Анны
предоставлено музеем "Полторы комнаты"

Иосиф Бродский в экспедиции в 1957-1958 годах в Архангельской области. Подпись на обороте: «Разведчик недр с прибором Гейгера». Из собрания музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

«Cпециально отведенная местность. Деревня Норинская 1964—1996—2023», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (12+)

В 1964 году по обвинению в тунеядстве Иосифа Бродского сослали в «специально отведенную местность», как было сказано в приговоре — деревню Норинскую в Архангельской области. Там он провел полтора года — работал батраком и писал стихи среди обычных крестьян, которые и стали героями выставки. В ее основе — их рассказы, заснятые Еленой Якович на видео в 1996 году, а также стихи и рисунки Бродского из ссылки. Кураторы — Марина Лошак, Юлия Сенина, Анна Маленкова.

Подробнее здесь.

С 15 ноября по 15 февраля 2024-го

предоставлено «Петербург-концертом»

«Каморка с путти», Екатерининское собрание (12+)

В Екатерининском собрании открывается Белый зал — украшенный барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти коридор, который долгое время был недоступен для посещения. Там, а также в Красном и Зеленом залах заработает поп-ап-галерея с арт-резиденцией. Первым проектом станет сайт-специфик-выставка, организованная вместе с Marina Gisich Projects — «Каморка с путти». В нее вошли работы работы трех художников объединения PARAZIT: Семена Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника.

Увидеть экспозиция в Белом зале Екатерининского смогут зрители «Петербург-концерта» по билетам на мероприятия, а также те, кто бесплатно зарегистрируется (о регистрации сообщат во «ВКонтакте»).

Подробнее здесь

С 16 ноября

Курильница. Турция, XVIII в. Серебро. Происходит из собрания Екатерины II
предоставлено Государственным Эрмитажем

Курильница. Турция, XVIII в. Серебро. Происходит из собрания Екатерины II

«Аромат Босфора», «Под сенью султанской тугры», Эрмитаж (Арапский зал и зал №27 Зимнего дворца) (6+)

В Эрмитаже одновременно стартуют сразу две выставки в честь столетия Турецкой республики. Одна посвящена османским туграм — известным еще с начала XIII века сложным каллиграфическим композициям, в которые входит имя правителя и частично его титул. Вторая — восточным ароматам, поэтому в экспозиции как курильницы из собрания Екатерины II, так и ольфакторные композиции, специально созданные для выставки «Гильдией парфюмеров».

Подробнее здесь и здесь.

С 16 ноября по 28 января 2024-го

Музыкальный дуэт. Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 1910-е.
предоставлено "Росфото"

Музыкальный дуэт. Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 1910-е.

«Зачем нам два глаза? Стереофотография XIX–XX веков», «Росфото» (12+)

В сети до сих пор популярны мемы об особенностях нашего зрения: когда кажется, что статические линии и точки движутся или платье представляется то синим, то золотым. Не удивительно, что в конце XIX — начале XX веков, когда кино только зарождалось и не было широко распространено, оптические иллюзии переживали бум популярности. Прежде всего, стереографии — изображения, которые кажутся объемными из-за бинокулярности зрения.

В «Росфото» покажут подлинные стереоработы с 1870-х по 1930-е: как любительские, так и профессиональные. Это зарисовки быта семей, пейзажи и портреты. Большую часть снимков можно увидеть через специальный стереоскоп.

Подробнее здесь.

С 17 ноября по 14 января 2024-го

Н. И. Фешин. «Портрет М. Н. Евлампиевой».1914.
предоставлено Музеем академии художеств

Н. И. Фешин. «Портрет М. Н. Евлампиевой».1914. 

«Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя», Музей Академии художеств (парадные залы) (6+)

Проект построен как диалог двух современников, чьи судьбы оказались похожи. Это живописец Николай Фешин (1881–1955) и скульптор Степан Эрьзя (1876 – 1959). У обоих было классическое академическое образование, оба тяготели к народному искусству, оба искали новые формы и экспериментировал, оба эмигрировали в 1920-х. Фешин — в США, Эрьзя — в Аргентину.

Всего на выставке покажут более 150 их работ, как из коллекция Музея Академии художеств, так и еще 12 институций.

Подробнее здесь.

С 17 ноября по 3 марта 2024-го

Андреа Мантенья. Битва морских божеств (правая половина). 1470-е гг.
предоставлено Государственным Эрмитажем

Андреа Мантенья. Битва морских божеств (правая половина). 1470-е гг. 

«Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение Античности», Эрмитаж (Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца) (6+)

Один из важнейших мастеров раннего Возрождения Андреа Мантеньи повлиял на множество других художников. Например, Альбрехта Дюрера — в его «Морском чудовище» усматривают аллюзии на двучастную «Битву морских божеств» (авторства как раз Мантеньи).

В эрмитажной экспозиции из более 250 гравюр, рисунков, скульптур, резных камней и керамики все взаимосвязи и взаимообусловленности, очевидные для специалистов, являют и зрителям. Как Мантеньи вдохновлялся античностью, а его работы оказались близки десятку последователей. Главный хайлайт — семь собственноручных гравюр мастера: от «Положения во гроб» до парных «Вакханалия с Силеном» и «Вакханалия с винной бочкой».

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С 18 ноября по 18 февраля 2024-го

предоставлено Marina Gisich Gallery

«Ян Гинзбург. Atelier Paradis», Marina Gisich Gallery (18+)

Художник Ян Гинзбург в арт-форме исследует наследие московского концептуализма. Его проект Atelier Paradis — реконструкция события, которого не было на самом деле (но оно вполне могло бы быть). Это инсталляция про поэтический вечер еще юного Эдуарда Лимонова в эпоху брежневского застоя. На квартирник собираются близкие ему и не очень люди: от наставников в литературном мастерстве (Евгений Кропивницкий) до близких друзей (Вагрич Бахчанян), жен (Анна Рубинштейн, Елена Щапова) и сексуальных соперников (Виктор Щапов).

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С 18 ноября по 24 февраля 2024-го

А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.
предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства

А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.

«Суд Париса. Рождение богини», Музей театрального и музыкального (Шереметевский дворец, Полярный флигель) (6+)

Каждую осень в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» в Шереметевском дворце стартует выставка, которая становится одним из главных экспозиционных блокбастеров года. Этот не стал исключением. Названный в честь эрмитажной картины Антона Рафаэля Менгса проект посвящен балеринам, певицам и актрисам разных эпох, которых зрители и художники, ровно как Парис в древнегреческом мифе, как судят, так и превозносят. Вот Орест Кипренский изображает Екатерину Семенову как музу трагедии, а Николай Ярошенко Полину Стрепетову — «музой гнева и печали». Альфред Эберлинг пишет Анну Павлову и Тамару Карсавину, а Борис Кустодиев восхищается красотой актрисы МХТ Фаины Шевченко.

Всего в проекте — 40 героинь, а сам он разделен на четыре раздела: от зала «Мои богини!» через «Путь на Олимп» и «Путь на Голгофу» к «Светлому пути». Кураторы — Наталья Метелица и Ирина Климовицкая, художник выставки — Юрий Сучков.

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С 24 ноября по 21 апреля

Myth Gallery

«Петр Кирюша. Запутаться в бархатном занавесе», Myth Gallery (18+)

Вообще Петр Кирюш работал с разными медиа — в том числе документальной фиксацией — но лучше всего ему удается яркая и экспрессивная живопись. В Myth Gallery его работы для нового проекта условно разделили на три темы (они же представлены в трех разных залах). Это «Грибы — неведомая телесность», «Город и общественное пространства» и «Космос или по ту сторону занавеса». Через них куратор Евгения Кикодзе прослеживает движение Петра Кирюши от ближайшего и осязаемого к далекому и непостижимому.

Подробнее здесь. 

До 7 декабря

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