Как проводили время на даче Бенуа, Репин и Карпинский? Покажут на выставке «Дачная жизнь» в «Росфото»

Экспозиция знакомит с укладом дачной жизни Российской империи: уютными семейными застольями, милыми развлечениями, игрой в теннис и крокет, купанием, танцами, прогулками пешком и на велосипеде, сбором грибов и ягод, самодеятельными постановками, народными гуляньями и фотографированием. «Модная техническая новинка, уже ставшая доступной широкой публике, привлекала горожан именно летом обилием света и свободного времени», — отмечают в выставочном центре.
Свое происхождение слово «дача» берет еще из петровских времен, когда так называлась дарованная земля. Чаще всего это связано с наделами на берегах Балтики, которые Петр I давал для строительства приморских усадеб, именуемых мызой или дачей. Дачный же бум пришелся на вторую половину XIX века — этому способствовало бурное строительство железных дорог, особенно вокруг Петербурга, выделение обширных территорий под застройку и аренду. Тогда новый социальный слой, средний класс, желая сбежать из жаркого и шумного города, начал активно переезжать в пригороды.
О дачной жизни петербуржцев:
В это время название «дача» плотно закрепляется за загородным летним домом, в котором несколько месяцев живет семья. В первую очередь дачный мир формируется вокруг императорских резиденций, таких как Петергоф и Царское Село. Но и другие направления имеют свои центры притяжения — курорты, живописную местность, водоемы.
Обычно горожане на лето снимали дом или участок, а более состоятельная публика могла позволить себе приобретение или строительство. Дачи строились как по индивидуальным, так и по типовым, наиболее распространенным проектам, имеющим много общих черт и хорошо продуманных архитектурных решений. Главное место дачной семейной жизни — залитая солнцем веранда и просторная деревянная терраса с крыльцом. Именно здесь происходили съемки групповых фотографий дачной жизни.
Неизвестный автор. Женский портрет. 1900‑е годы. Собрание Росфото
В экспозиции представлены фотографии конца XIX — начала XX века из собраний музея-заповедника «Петергоф», Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Музейного агентства Ленинградской области, самого «Росфото» и частных коллекций. На любительских и семейных снимках запечатлены семья архитектора Бенуа в Петергофе, светская дама Юлия Лорер, художник Иван Владимиров, ветеринарный врач Карл Коссе, золотопромышленник Виктор Базилевский, Илья Ефимович Репин в Куоккале и академик Александр Карпинский в Сиверской. Также на выставке можно увидеть семейный альбом Набоковых-Рукавишниковых из усадьбы Рождествено и другие сюжеты.
Выставка «Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века» откроется 29 ноября 2023 года в Выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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