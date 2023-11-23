Как проводили время на даче Бенуа, Репин и Карпинский? Покажут на выставке «Дачная жизнь» в «Росфото»

Выставочный центр «Росфото»

О дачной жизни петербуржцев:

В это время название «дача» плотно закрепляется за загородным летним домом, в котором несколько месяцев живет семья. В первую очередь дачный мир формируется вокруг императорских резиденций, таких как Петергоф и Царское Село. Но и другие направления имеют свои центры притяжения — курорты, живописную местность, водоемы.

Обычно горожане на лето снимали дом или участок, а более состоятельная публика могла позволить себе приобретение или строительство. Дачи строились как по индивидуальным, так и по типовым, наиболее распространенным проектам, имеющим много общих черт и хорошо продуманных архитектурных решений. Главное место дачной семейной жизни — залитая солнцем веранда и просторная деревянная терраса с крыльцом. Именно здесь происходили съемки групповых фотографий дачной жизни.