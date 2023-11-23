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Как проводили время на даче Бенуа, Репин и Карпинский? Покажут на выставке «Дачная жизнь» в «Росфото»

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Экспозиция знакомит с укладом дачной жизни Российской империи: уютными семейными застольями, милыми развлечениями, игрой в теннис и крокет, купанием, танцами, прогулками пешком и на велосипеде, сбором грибов и ягод, самодеятельными постановками, народными гуляньями и фотографированием. «Модная техническая новинка, уже ставшая доступной широкой публике, привлекала горожан именно летом обилием света и свободного времени», — отмечают в выставочном центре.

Выставочный центр Росфото

Свое происхождение слово «дача» берет еще из петровских времен, когда так называлась дарованная земля. Чаще всего это связано с наделами на берегах Балтики, которые Петр I давал для строительства приморских усадеб, именуемых мызой или дачей. Дачный же бум пришелся на вторую половину XIX века — этому способствовало бурное строительство железных дорог, особенно вокруг Петербурга, выделение обширных территорий под застройку и аренду. Тогда новый социальный слой, средний класс, желая сбежать из жаркого и шумного города, начал активно переезжать в пригороды.

Неизвестный автор. Портрет М.К. Коссе. Дудергоф, 1911‑е годы
Выставочный центр Росфото

Неизвестный автор. Портрет М.К. Коссе. Дудергоф, 1911‑е годы

Неизвестный автор. Парный портрет. М.К. Коссе. Дудергоф, 1910‑е годы
Выставочный центр Росфото

Неизвестный автор. Парный портрет. М.К. Коссе. Дудергоф, 1910‑е годы

Выставочный центр «Росфото»

О дачной жизни петербуржцев:

В это время название «дача» плотно закрепляется за загородным летним домом, в котором несколько месяцев живет семья. В первую очередь дачный мир формируется вокруг императорских резиденций, таких как Петергоф и Царское Село. Но и другие направления имеют свои центры притяжения — курорты, живописную местность, водоемы. 

Обычно горожане на лето снимали дом или участок, а более состоятельная публика могла позволить себе приобретение или строительство. Дачи строились как по индивидуальным, так и по типовым, наиболее распространенным проектам, имеющим много общих черт и хорошо продуманных архитектурных решений. Главное место дачной семейной жизни — залитая солнцем веранда и просторная деревянная терраса с крыльцом. Именно здесь происходили съемки групповых фотографий дачной жизни.

Неизвестный автор. Женский портрет. 1900‑е годы. Собрание Росфото
Выставочный центр Росфото

Неизвестный автор. Женский портрет. 1900‑е годы. Собрание Росфото

В экспозиции представлены фотографии конца XIX — начала XX века из собраний музея-заповедника «Петергоф», Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Музейного агентства Ленинградской области, самого «Росфото» и частных коллекций. На любительских и семейных снимках запечатлены семья архитектора Бенуа в Петергофе, светская дама Юлия Лорер, художник Иван Владимиров, ветеринарный врач Карл Коссе, золотопромышленник Виктор Базилевский, Илья Ефимович Репин в Куоккале и академик Александр Карпинский в Сиверской. Также на выставке можно увидеть семейный альбом Набоковых-Рукавишниковых из усадьбы Рождествено и другие сюжеты.

Выставка «Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века» откроется 29 ноября 2023 года в Выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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