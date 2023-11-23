Едем в Пермь! Теодор Курентзис и Диана Вишнева станут хедлайнерами «Дягилев+»

Спецпроект Дягилевского фестиваля вновь едет в Пермь, а вместе с ним спектакль-концерт YOUKALI от Дома Радио и балетная постановка «Дуо», партии в которой исполнят прима-балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко. Также в программе камерный концерт, немое кино в музыкальном сопровождении и творческие встречи с артистами.
Танцевальный спектакль-концерт YOUKALI, который представят 24 декабря в пермском Доме Музыки, продолжает серию спектаклей-оммажей поэтам и музыкантам, оказавшим влияние на мировую культуру. В прошлые годы фестиваль представлял проекты, посвященные Паулю Целану и Шарлю Бодлеру, на этот раз авторы вдохновлялись творчеством Курта Вайля.
В рамках экспериментального проекта Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit создали свои версии песен Курта Вайля на слова Бертольда Брехта и других авторов. Близкие к оригиналу аранжировки или радикально новые авторские прочтения песен будут исполнены солистами хора и оркестра, а также камерным хором musicAeterna с использованием неакадемического инструментария — от электроники до терменвокса, от препарированного фортепиано до банджо.
На основе этой музыки режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова создали сюрреалистическое кабаре по форме и философскую притчу по содержанию. Впервые постановкой продирижирует Теодор Курентзис. «Лирические и трагикомические, реалистичные и химерические персонажи спектакля, воплощенные танцовщиками труппы musicAeterna Dance, находятся в тревожном ожидании поезда, который увезет их в страну несбыточного счастья», — говорят о постановке в Доме Радио.
Концепция балетного проекта «Дуо», показы которого пройдут 26 и 27 декабря, рождалась в диалогах хореографа Павла Глухова и двух артисток балета, двух прим Мариинского театра — Дианы Вишневой и Дарьи Павленко. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся из общей исходной точки, о контакте с другим и поиске в нем собственного отражения, о встрече с самим собой. Дизайнер Светлана Тегин разработала для прим костюмы, которые трансформируются по ходу танцевального действия. Музыку к спектаклю написал резидент Дома Радио Алексей Ретинский — автор исполнит ее совместно с ансамблем musicAeterna folk и инструментальным трио Île Thélème ensemble.
Также в программе «Дягилев+» камерный концерт солистов musicAeterna, который пройдет 25 декабря в филармонии «Триумф». Ольга Волкова, Иван Субботкин, Наил Бакиев и Алексей Жилин представят два редко исполняемых квартета Мориса Равеля и Клода Дебюсси, в которых композиторы-импрессионисты экспериментируют в нетипичном для себя жанре.
В этот же день покажут легендарный авангардистский немой фильм «Моя бабушка» грузинского режиссера Котэ Микаберидзе. Лента создавалась как сатирическая комедия о нравах советских бюрократов в эпоху НЭПа, а стала открытием целого художественного направления. «Автор фактически изобрел советский сюрреализм, не зная о похожих кинопоисках Бунюэля и не видев картин Магритта», — отмечают в Доме Радио. Фильм будет показан под музыкально-шумовое оформление петербургского проекта Saraf, который экспериментирует на стыке сторителлинга, нойза, дроун-эмбиента и ритуальных практик.
Специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдет в Перми с 24 по 27 декабря. Подробности можно узнать здесь.
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