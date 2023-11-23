Едем в Пермь! Теодор Курентзис и Диана Вишнева станут хедлайнерами «Дягилев+»

Танцевальный спектакль-концерт YOUKALI, который представят 24 декабря в пермском Доме Музыки, продолжает серию спектаклей-оммажей поэтам и музыкантам, оказавшим влияние на мировую культуру. В прошлые годы фестиваль представлял проекты, посвященные Паулю Целану и Шарлю Бодлеру, на этот раз авторы вдохновлялись творчеством Курта Вайля.

В рамках экспериментального проекта Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit создали свои версии песен Курта Вайля на слова Бертольда Брехта и других авторов. Близкие к оригиналу аранжировки или радикально новые авторские прочтения песен будут исполнены солистами хора и оркестра, а также камерным хором musicAeterna с использованием неакадемического инструментария — от электроники до терменвокса, от препарированного фортепиано до банджо.