В Петербурге открылась выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу

Выставка познакомит с основными вехами Нюрнбергского процесса, включая период его подготовки и результат, который он принес, а также отразит взгляд на современное прочтение исторического события. Все экспонаты были предоставлены Фондом памяти Александра Печерского.

«Все 403 заседания этого суда были открытыми, его работу очень широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Взгляд из Москвы - это как раз те печатные издания, в которых рассказывалось читателям Советского Союза о том, как идет Нюрнбергский процесс. На выставке представлены оригинальные газеты, журналы, книги, в том числе большие фолианты с материалами всего процесса 1940-1960-х годов. Экспонаты подкреплены историческими документами и фотографиями, перенесенными на 28 крупноформатных планшетов», — рассказала куратор выставки Маргарита Самойлова.

Ян Гинзбург восстанавливает поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова, которого не было. Это выставка Atelier Paradis открылась в Marina Gisich Gallery.