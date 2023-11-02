Ян Гинзбург восстанавливает поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова, которого не было. Это выставка Atelier Paradis в Marina Gisich Gallery

В своем творчестве художник и выпускник Британской академии дизайна Ян Гинзбург исследует московский концептуализм и память о других творческих течениях прошлого. Чаще всего работает в технике инсталляции или коллажа. В новом проекте Ян восстанавливает событие, которого не было — перед зрителями разворачивается поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова.

Отталкиваясь от основной профессии Лимонова после переезда из Харькова в Москву, художник Ян Гинзбург восстанавливает сшитые молодым поэтом штаны в другом материале, напоминающем об индийских сари и американской геометрической абстракции 1970-х. Впереди у Лимонова Нью-Йорк, Париж, Сербия, ельцинская Москва и события, в которых он сыграл последовательную и неблаговидную роль.