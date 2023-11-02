Ян Гинзбург восстанавливает поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова, которого не было. Это выставка Atelier Paradis в Marina Gisich Gallery

Среди «гостей» — по-разному близкие люди писателя: от наставников в литературном мастерстве (Евгений Кропивницкий) до близких друзей (Вагрич Бахчанян), жен (Анна Рубинштейн, Елена Щапова) и сексуальных соперников (Виктор Щапов).
В своем творчестве художник и выпускник Британской академии дизайна Ян Гинзбург исследует московский концептуализм и память о других творческих течениях прошлого. Чаще всего работает в технике инсталляции или коллажа. В новом проекте Ян восстанавливает событие, которого не было — перед зрителями разворачивается поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова.
Отталкиваясь от основной профессии Лимонова после переезда из Харькова в Москву, художник Ян Гинзбург восстанавливает сшитые молодым поэтом штаны в другом материале, напоминающем об индийских сари и американской геометрической абстракции 1970-х. Впереди у Лимонова Нью-Йорк, Париж, Сербия, ельцинская Москва и события, в которых он сыграл последовательную и неблаговидную роль.
«Инсталляция Гинзбурга, однако, приглашает нас в чистую потенциальность эпохи застоя и предлагает насладиться игрой цитат из художников периода — как анонимных советских мастеров памятника, так и “серьезных” скульпторов: тела участников поэтического вечера составлены из торсов, отсылающих к Игорю Макаревичу, и конечностей, смоделированных на основе героической анатомии Эрнста Неизвестного», — говорит о новом выставочном проекте Гинзбурга искусствовед, арт-критик и куратор Валентин Дьяконов.
Выставка «Ян Гинзбург. Atelier Paradis» пройдет с 17 ноября 2023 года по 24 февраля 2024-го в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121.
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