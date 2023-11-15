В «Полутора комнатах» открылась выставка-воспоминание о жизни Иосифа Бродского в ссылке

В экспозицию проекта «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964-1996-2023», куратором которого выступили Марина Лошак, Юлия Сенина и Анна Маленкова, вошли стихотворения и рисунки Иосифа Бродского, написанные во время ссылки. Но главным экспонатом стали воспоминания обычных крестьян, рядом с которыми поэт провел эти полтора года.

Они были собраны весной 1996 года. Сразу после смерти поэта Елена Якович и Алексей Шишов поехали в деревню и засняли всех тех, кто еще помнил его: Таисию Пестереву, у которой Бродский жил первые недели пребывания в ссылке, Марию Жданову, которая работала на почте, Альберта Забалуева, который опубликовал два стихотворения Бродского в газете «Коношский призыв».

Выставка «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964-1996-2023» открыта с 15 ноября 2023 года по 15 января 2024-го в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14. Вход в музей через книжный магазин «Конец прекрасной эпохи», первая дверь по улице Короленко от угла с улицей Пестеля.

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