В «Полутора комнатах» открылась выставка-воспоминание о жизни Иосифа Бродского в ссылке

В 1964 году будущего Нобелевского лауреата сослали в глухую деревню Норинскую в Архангельской области. Там он провел полтора года. В ссылке Бродский работал батраком и писал стихи, за полтора года — больше двухсот. Все это происходило среди обычных крестьян, которые стали главными героями выставки.
Иосиф Бродский в экспедиции в 1957-1958 годах в Архангельской области. Подпись на обороте: «Разведчик недр с прибором Гейгера». Из собрания музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В экспозицию проекта «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964-1996-2023», куратором которого выступили Марина Лошак, Юлия Сенина и Анна Маленкова, вошли стихотворения и рисунки Иосифа Бродского, написанные во время ссылки. Но главным экспонатом стали воспоминания обычных крестьян, рядом с которыми поэт провел эти полтора года.
Они были собраны весной 1996 года. Сразу после смерти поэта Елена Якович и Алексей Шишов поехали в деревню и засняли всех тех, кто еще помнил его: Таисию Пестереву, у которой Бродский жил первые недели пребывания в ссылке, Марию Жданову, которая работала на почте, Альберта Забалуева, который опубликовал два стихотворения Бродского в газете «Коношский призыв».
Выставка «Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964-1996-2023» открыта с 15 ноября 2023 года по 15 января 2024-го в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14. Вход в музей через книжный магазин «Конец прекрасной эпохи», первая дверь по улице Короленко от угла с улицей Пестеля.
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