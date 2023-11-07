Профессиональную и любительскую стереофотографию с 1870-1930-х годов покажут на выставке в «Росфото»

Проект «Зачем нам два глаза?» обращается к трем мотивам, связанным со стереофотографией: физиологическим свойствам зрения, массовой культуре XIX века и любительской фотографии. В экспозицию войдут оригиналы и увеличенные копии, а большую часть изображений можно посмотреть через стереоскоп.
Стереофотография позволяет видеть заснятую сцену объемной за счет бинокулярного зрения. Стереофотосъемка производится одновременно с двух и более ракурсов, в результате чего получается стереопара, части которой раздельно рассматриваются глазами зрителя. Объем также может регистрироваться методами голографии, но она основана на совершенно других принципах и не считается разновидностью стереофотографии.
«Стереофотография способна создавать иллюзию объема и глубины пространства. Основой для этого эффекта послужил феномен бинокулярного зрения человека. Чтобы достичь эффекта объемной картинки, необходимо было создать два изображения – для левого и правого глаза. Для этого снимали не одну, а сразу две фотографии на небольшом расстоянии друг от друга», — отмечают в «Росфото».
"Музыкальный дуэт". Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 1910-е годы
"Половодье". Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 23 марта 1915 года
"В лаборатории". Из архива семьи Левиных-Радловых. Неизвестный автор, Российская империя, 1910-е годы
Название выставки повторяет слоган с плаката о стереофотографии 1920 года «Зачем нам два глаза?», в оригинале — «Why do we have two eyes?». С момента своего изобретения стереофотография пережила периоды спада и подъема популярности, стала во многом предвестником появления трехмерной графики в кинематографе, применялась в науке и медицине. «Разговор про стереоизображения — это одновременно разговор об анатомическом устройстве зрения, поскольку, задаваясь вопросом, как это работает, мы спрашиваем себя о том, как мы видим в принципе. [...] Сейчас можно уверенно говорить о том, что это интереснейший период в истории становления фотографии, повлиявший на развитие ее визуального языка.», — отмечают в «Росфото».
Об истории стереофотографии:
Интерес публики предопределил коммерческий успех технологии на рынке: тиражные стереофотографии стали быстро распространяться повсюду, становясь «телевизором XIX века» — явлением массовой культуры. Одновременно популярность повлияла на сюжеты и визуальный канон стереофотографии — это привлекательное изображение с любопытной историей или серия на актуальную тему. Среди тематических коллекций можно найти видовые съемки, постановочные жанровые сцены, эротику и, например, зарисовки Русско-японской войны.
Новая технология ставила для фотографов новые художественные задачи: как применяются правила композиции, если мы говорим об изображении, существующем в трехмерном пространстве? Часто не слишком выразительный снимок на бумаге оживает в стереоскопе и, наоборот, интересная композиция ничего не приобретает от появившегося объема. На противоположной стороне находится любительская стереофотография. Поскольку стереоаппаратура часто была дешевле и проще в обращении, чем профессиональная фототехника, стереокамеры пользовались большой популярностью для любительской съемки.
Среди жанров любительской стереофотографии можно встретить портреты членов семьи, групповые снимки, зарисовки из повседневности. Они практически не отличаются от любительской фотографии этого времени, поскольку внимание автора фокусируется на запечатлении членов семьи для истории вместо разработки нового визуального языка и творческих экспериментов. Тем не менее среди любительской стереофотографии есть немало интересных примеров, обладающих несомненной художественной ценностью, к тому же, в отличие от тиражных изображений, они часто существуют в единственном экземпляре.
Выставка «Зачем нам два глаза? Стереофотография XIX-XX веков» откроется 17 ноября 2023 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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