Профессиональную и любительскую стереофотографию с 1870-1930-х годов покажут на выставке в «Росфото»

Выставочный центр «Росфото»

Об истории стереофотографии:

Интерес публики предопределил коммерческий успех технологии на рынке: тиражные стереофотографии стали быстро распространяться повсюду, становясь «телевизором XIX века» — явлением массовой культуры. Одновременно популярность повлияла на сюжеты и визуальный канон стереофотографии — это привлекательное изображение с любопытной историей или серия на актуальную тему. Среди тематических коллекций можно найти видовые съемки, постановочные жанровые сцены, эротику и, например, зарисовки Русско-японской войны.

Новая технология ставила для фотографов новые художественные задачи: как применяются правила композиции, если мы говорим об изображении, существующем в трехмерном пространстве? Часто не слишком выразительный снимок на бумаге оживает в стереоскопе и, наоборот, интересная композиция ничего не приобретает от появившегося объема. На противоположной стороне находится любительская стереофотография. Поскольку стереоаппаратура часто была дешевле и проще в обращении, чем профессиональная фототехника, стереокамеры пользовались большой популярностью для любительской съемки.

Среди жанров любительской стереофотографии можно встретить портреты членов семьи, групповые снимки, зарисовки из повседневности. Они практически не отличаются от любительской фотографии этого времени, поскольку внимание автора фокусируется на запечатлении членов семьи для истории вместо разработки нового визуального языка и творческих экспериментов. Тем не менее среди любительской стереофотографии есть немало интересных примеров, обладающих несомненной художественной ценностью, к тому же, в отличие от тиражных изображений, они часто существуют в единственном экземпляре.