Профессиональную и любительскую стереофотографию с 1870-1930-х годов покажут на выставке в «Росфото»

Название выставки повторяет слоган с плаката о стереофотографии 1920 года «Зачем нам два глаза?», в оригинале — «Why do we have two eyes?». С момента своего изобретения стереофотография пережила периоды спада и подъема популярности, стала во многом предвестником появления трехмерной графики в кинематографе, применялась в науке и медицине. «Разговор про стереоизображения — это одновременно разговор об анатомическом устройстве зрения, поскольку, задаваясь вопросом, как это работает, мы спрашиваем себя о том, как мы видим в принципе. [...] Сейчас можно уверенно говорить о том, что это интереснейший период в истории становления фотографии, повлиявший на развитие ее визуального языка.», — отмечают в «Росфото».