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Искусство

Мастера Эрмитажа отреставрировали картину Перуджино конца XV века

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Сейчас «Портрет молодого человека» представлен в Аполлоновом зале на выставке к 500-летию со дня смерти Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи. Работа художника на протяжении полутора веков не подвергалась масштабным вмешательствам.

Картина «Портрет молодого человека» из собрания Государственного Эрмитажа написана в конце XV века и поступила в собрание музея в 1850 году. В 1867 году картину перевели с дерева на холст, и на протяжении полутора веков она не подвергалась масштабным вмешательствам. За это время появились многочисленные царапины и сильные поверхностные загрязнения красочного слоя, лак помутнел и разложился, а поздние записи потеряли первоначальные тон и цвет. «Благодаря работе специалистов Лаборатории научной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа посетители выставки смогут оценить подлинное мастерство и уникальную манеру Пьетро Перуджино», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

На холсте изображен юноша в черном берете с отогнутыми краями, из-под которого выбиваются длинные волосы, в белой льняной рубашке и черной куртке. «Небольшой, почти миниатюрный погрудный портрет на темном фоне характерен для своего времени, но необычен для самого Перуджино, который привык работать с монументальным форматом и крайне редко обращался к портретному жанру», - отмечают представители Эрмитажа.

Недавно стало известно, что Эрмитаж откроет собрания Отдела Востока в рамках культурно-исторического марафона. В программе встречи с хранителями, мастер-классы и лекция Михаила Пиотровского.

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