Как рассказали в Государственном Эрмитаже, экспозиции Отдела Востока постоянно развиваются. Так, в 2023-2024-х годах будет поэтапно открываться обновленная Галерея искусства Китая. В каждый из дней марафона один из хранителей китайского искусства проведет лекцию, посвященную одному из разделов будущей экспозиции. Важной частью марафона станут мастер-классы по живописи и каллиграфии — двум ярчайшим страницам китайской культуры.

В день старта марафона 9 ноября генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский проведет лекцию «Как я вижу Восток», а на следующий день, 10 ноября, сотрудники музея расскажут о Древнем Египте, рукописных книгах Ближнего и Среднего Востока, китайской живописи.

В субботу, 11 ноября, участники марафона познакомятся с Индией и Дальним Востоком: их ждут лекции по основам буддизма и художественной культуре Китая. Кульминацией вечера станет театральная постановка, посвященная древнеиндийскому эпосу «Махабхарате» в постановке Малого театра кукол. В заключительный день марафона, 12 ноября, состоятся лекции о глобализме на Древнем Востоке, магических артефактах в исламском искусстве и фарфоре эпохи династии Цин. Заключительным событием марафона станет мастер-класс заведующего кафедрой китайской филологии Восточного факультета СПбГУ Александра Сторожука по искусству китайской каллиграфии.

Марафон «ProВосток. Восточные собрания Эрмитажа» пройдет с 9 по 12 ноября в Главном штабе и Зимнем дворце. Подробности программы можно найти здесь.

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