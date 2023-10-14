Экоактивисты облили краской почти столетнюю картину Пикассо

Своим поступком в Лиссабонском музее современного искусства MAC/CCB активисты хотели привлечь внимание общественности к климатическому кризису. По их словам, искусству не место на планете, лишенной жизни, а власти и корпорации объявили войну людям и планете. «Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели «Гернику», известную картину об ужасах войны, его спросили: «Это ты это сделал?» Он ответил: «Нет, это сделали вы», — прокомментировали свой выбор жертвы участники объединения Climаximo.

Закончилась акция задержанием экоактивистов. К счастью картина Пикассо была защищена рамой и стеклом, поэтому не пострадала.

Напомним, что прошлой осенью активисты движения Just Stop Oil провели серию порчу известных картин. Тогда пострадали работы Ван Гога, Клода Моне и других.