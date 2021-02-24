В основе проекта, подготовленного «Манежем» и Русским музеем в партнерстве с Эрмитажем и Третьяковской галереей, а также при участии Мариинского театра и 32 ведущих музеев России — масштабное научное исследование, длившееся более двух лет, цель которого заключается в «возможности показать зрителю редкие и особо значимые для отечественного искусства скульптурные произведения» с середины XVIII до начала XX века.

«Этот одновременно научно-исследовательский и художественный проект рассказывает об эпохе зарождения и расцвета русской классической скульптуры периода с середины XVIII века до начала XX столетия, знакомит зрителя не только с именами и произведениями отечественных ваятелей, но и на основе представленного материала приводит к переплетению сюжетные линии и судьбы героев, напоминает о ярких личностях и ключевых событиях мировой истории», — говорит куратор проекта Елизавета Павлычева.

В рамках выставки покажут более 150 скульптурных работ из собраний Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея городской скульптуры, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Гатчина», ГМЗ «Павловск», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, ГМЗ «Царицыно», Центрального военно-морского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея истории религии и многих других.

«В экспозицию войдут не только признанные шедевры, но и произведения, которые ранее практически не выставлялись. Именно благодаря этой выставке они вольются в историю русской скульптуры. Этому поможет фундаментальный научный каталог, в иллюстративный ряд которого включена не только станковая, но и монументальная скульптура, и по сей день украшающая Санкт-Петербург», — отмечает заведующая отделом скульптуры Русского музея Елена Карпова.

Архитектурное решение проекта предусматривает трансформацию выставочного пространства «Манежа» в прообраз нескольких императорских театров. Пространство аванзала превратится в театральное фойе, в котором слышны звуки настройки оркестра. Первый этаж станет аллегорией к историческим мировым сценам. Второй этаж — прообразом закулисья театра.

«Идея заключалась в том, чтобы зритель мог будто перешагнуть через оркестровую яму во время оперного спектакля и оказаться в центре застывшей мизансцены, где каждый герой скульптуры исполняет свою оперную партию и помещен в обстоятельства согласно либретто и музыкальной драматургии. Где зритель способен, приблизившись, выделить для себя из общего ансамбля любого героя, слышать и рассматривать только его, перемещаясь по сцене и закулисью», — отмечает оперный режиссер Василий Бархатов.

Выставочный проект «Неподвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева» пройдет в стенах ЦВЗ «Манеж» с 20 марта по 16 мая 2021 года.