В рамках второй «Цифровой механики» можно будет увидеть виртуальный прототип Музея Сергея Курехина, который через 1,5 года откроется на Васильевском острове, и произведения медиахудожников: от инсталляций до медиа-арта и дополненной реальности. В экспозицию войдут работы Вильгения Мельникова и Кирилла Рейв, Катарины Кано, Дарьи Григорьевой, Полины Чернышевой, Александра Малышкина, Надежды Бей, Алины Такмеловой и Миши Моста, а также новый проект от арт-группы Keeping Zeitgeist gallery.

В программе фестиваля запланированы аудиовизуальные перформансы Марии Кирилловой и Елизаветы Стрелецкой, Маруси Нестеровой, Карины Сиу, Александра Козлова и Илоны Бородиной, перформанс-инсталляция Александра Любашина и Виктора Тяпкова, VR-перформанс Дарьи Зиновьевой и HPTX-team. Также в рамках фестиваля пройдет образовательная программа — с лекциями Кати Михатовой, Алены Репиной и Алека Борисова, круглым столом о роли концепт-художника в мире диджитал и дискуссией об интеграции игровых механик в деятельность культурных институций.

Фестиваль «Цифровая механика» пройдет с 7 октября по 12 ноября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73.

16+