Более 300 икон в окладах от известных ювелиров Москвы и Петербурга представили на выставке в Музее Фаберже

Выставка посвящена искусству драгоценного оклада — оригинальному виду декоративного искусства, сложившемуся в Средние века, но расцветшему в период XVIII-начала XX века в наиболее значимых центрах развития русской культуры. В экспозицию вошли работы Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичева, Федора Рюкерта и других мастеров ювелирного искусства — русского, неорусского и «петербургского» стилей.
Складень «Богоматерь Казанская, с образом Спаса Нерукотворного в возглавии, святитель Николай Чудотворец, мученица царица Александра». Живопись — 1894 (Москва), оклад — 1894 (Москва). Фирма Карла Фаберже. Металл, масло; серебро, драгоценные и ювелирные камни, эмаль выемчатая, эмаль по гильошированному фону, золочение
Собрание Музея Фаберже
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Фаберже, концепция выставки «Красота святости и святость красоты» дает возможность проследить хронологию развития искусства драгоценного оклада в XVIII-начале XX века, которая неразрывно связана с доминирующими международными и национальными стилями. Отдельные разделы выставки посвящены русскому и неорусскому стилям — здесь представлены работы лучших мастеров своего времени, трудившихся на фабриках: Павла Овчинникова и его фирмы «П.И. Оловянишников сыновья», Ивана Хлебникова, Игнатия Сазикова, Антипа Кузмичева, Ореста Курлюкова, Кузьмы Конова и других. «Петербургский» стиль отражен в произведениях мастерских Федора Верховцева, Александра Любавина, Ивана Брицына, фабрики братьев Грачевых и фирмы Карла Фаберже.
Икона «Введение Богоматери во храм» Живопись — конец XIX-начало ХХ в. (Москва). Оклад — между 1899 и 1908 (Москва). Мастерская Ф.И. Рюкерта. Дерево, левкас, темпера; серебро, фольга, расписная и полихромная эмаль по скани, живопись по эмали, золочение.
Собрание семьи Карисаловых
Икона «Святая Троица, со светителем Антипием и преподобным Макарием на полях». Живопись — вторая половина XVI в., антикварная реставрация конца XIX-начала XX в. (Поволжье. Мастерская Ф.И. Рюкерта). Оклад — между 1899 и 1908 (Москва. Фабрика Д.Л. Смирнова). Дерево, левкас, темпера; серебро, драгоценные, ювелирные и ювелирно-поделочные камни, расписная эмаль по скани, чеканка, гравировка, золочение.
Собрание семьи Карисаловых
«Икону по праву называют душой русского народа. Лишь в России иконопись занимала столь важное место в жизни общества — не только в Средние века, когда сложился ее художественный язык, но и в XVIII-XIX столетиях, вплоть до революции 1917 года. К сожалению, в годы советской власти погибло множество икон, а их оклады отправились на переплавку. Тем более радуют удивительные сокровища, чудом избежавшие этой печальной участи и любовно собранные организаторами выставки для посетителей. […] Богатейшая подборка произведений, их высочайшее качество и историческая значимость делают данную выставку уникальной», — рассказали «Собака.ru» в Музее Фаберже.
Икона «Святитель Николай Чудотворец». Живопись — 1894 (Москва. М.И. Дикарёв). Оклад — 1894 (Москва. Мастерская Я.Ф. Мишукова). Дерево, левкас, темпера; серебро, жемчуг, полихромная эмаль по скани, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, гильошировка, золочение
Дар императору Николаю II от старообрядцев Рогожской общины, 1894
Собрание Музея Фаберже
Немало представленных на выставке экспонатов связаны с императорской семьей. Иконы служили подношениями российским императорам и членам их семей по случаю августейших событий или в качестве желания выразить верноподданнические чувства правящей семье. Также на искусство оклада повлияло существование в Российской империи официального православия и старообрядчества. Этому посвящен специальный раздел выставки, где представлены работы братьев Шелапутиных, Якова Мишукова и других.
Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже» открыта с 4 октября по 31 декабря 2023 года в Белоколонном зале Музея Фаберже.
Напомним, ранее в Музее Фаберже открылась ретроспектива работ Бориса Григорьева «Первый мастер на свете». Проект занял новое, недавно восстановленное крыло музея в Шуваловском дворце, которое станет частью исторического ансамбля особняка Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены около 200 произведений художника из государственных и частных собраний — в том числе полотно «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Гоголя. До настоящего момента оно ни разу не выставлялось в России.
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