Более 300 икон в окладах от известных ювелиров Москвы и Петербурга представили на выставке в Музее Фаберже

Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже» открыта с 4 октября по 31 декабря 2023 года в Белоколонном зале Музея Фаберже.

Напомним, ранее в Музее Фаберже открылась ретроспектива работ Бориса Григорьева «Первый мастер на свете». Проект занял новое, недавно восстановленное крыло музея в Шуваловском дворце, которое станет частью исторического ансамбля особняка Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены около 200 произведений художника из государственных и частных собраний — в том числе полотно «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Гоголя. До настоящего момента оно ни разу не выставлялось в России.

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