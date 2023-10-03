Независимые художники и «11.12 Gallery» в списке хедлайнеров: ярмарка совриска «Third Place Art Fair» объявила даты проведения

Ярмарку дополнит образовательная программа — с лекциями, паблик-токами и дискуссиями. Ведущие специалисты в сфере современного искусства, кураторы и галеристы расскажут о текущей ситуации художественного рынка в России, обсудят вопросы современного арт-маркетинга и интеграции искусства в бизнес. А научные сотрудники из Русского музея и Государственного Эрмитажа поделятся опытом того, как актуальное искусство попадает в музейные коллекции, а фигура коллекционера — в историю.

«Третье место по Рэю Ольденбургу — это нейтральное уравнивающее пространство. Поэтому цель нашей ярмарки — предоставление возможности не только познакомиться, но и приобрести предмет искусства людям с любым уровнем дохода. Мы считаем важным сформировать подход, при котором искусство может быть доступно. «Third Place Art Fair» разрушает стереотипы о элитарности и избранности искусства. Для того, чтобы начать знакомиться и даже собирать свою коллекцию искусства не обязательно иметь искусствоведческое образование, состоять в закрытом клубе или иметь миллионы», — добавила основатель «Третьего места» Ольга Звагольская.

Ярмарка современного искусства «Third Place Art Fair» пройдет с 13 по 15 октября в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.

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