Независимые художники и «11.12 Gallery» в списке хедлайнеров: ярмарка совриска «Third Place Art Fair» объявила даты проведения

Тема второго выпуска ярмарки — equilibrium: основной фокус обращен к проблеме поиска внутренних точек равновесия в условиях внешней турбулентности.
Как рассказали «Собака.ru» в «Третьем месте», в этом году ярмарка современного искусства «Third Place Art Fair» пройдет под кураторством сооснователей фонда MaxArt — искусствоведа Полины Могилиной и художника Евгении Вороновой. В пространстве особняка Гурьевых-Нарышкиных свои стенды представят более 20 галерей, в том числе занимающихся диджитальным искусством, большая часть пространства будет отдана под проекты независимых российских художников. Среди хедлайнеров — московская галерея «11.12 Gallery».
«Основная миссия «Third Place Art Fair» — сокращение дистанции между искусством и человеком. Ярмарка предлагает лояльный подход к покупке — широкий ценовой диапазон представленных работ позволяет приобретать искусство по доступным ценам. Для тех, кто хочет окружить себя произведениями искусства или только начинает собирать свою коллекцию, подобное решение предлагает максимально мягкую интеграцию», — отмечают кураторы ярмарки.
Ярмарку дополнит образовательная программа — с лекциями, паблик-токами и дискуссиями. Ведущие специалисты в сфере современного искусства, кураторы и галеристы расскажут о текущей ситуации художественного рынка в России, обсудят вопросы современного арт-маркетинга и интеграции искусства в бизнес. А научные сотрудники из Русского музея и Государственного Эрмитажа поделятся опытом того, как актуальное искусство попадает в музейные коллекции, а фигура коллекционера — в историю.
«Третье место по Рэю Ольденбургу — это нейтральное уравнивающее пространство. Поэтому цель нашей ярмарки — предоставление возможности не только познакомиться, но и приобрести предмет искусства людям с любым уровнем дохода. Мы считаем важным сформировать подход, при котором искусство может быть доступно. «Third Place Art Fair» разрушает стереотипы о элитарности и избранности искусства. Для того, чтобы начать знакомиться и даже собирать свою коллекцию искусства не обязательно иметь искусствоведческое образование, состоять в закрытом клубе или иметь миллионы», — добавила основатель «Третьего места» Ольга Звагольская.
Ярмарка современного искусства «Third Place Art Fair» пройдет с 13 по 15 октября в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.
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