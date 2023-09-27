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Искусство

Иллюстрации и обложки к детским книгам 1920-1980-х представлены на выставке в Русском музее

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В экспозицию вошли более 100 работ Владимира Конашевича и Давида Дубинского, Валерия Алфеевского и Мая Митурич-Хлебникова, Татьяны Мавриной и Виктоира Пивоварова, Завена Аршакуни и Юрия Васнецова. И это, как отмечают в музее, — лишь «малая часть обширной коллекции книжной графики». 

Государственный Русский музей

Юрий Васнецов. Иллюстрация к книге Д. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки». Свердлгиз, 1935 год

Государственный Русский музей

Владимир Лебедев. Бегущий толстяк. Иллюстрация к книге С. Маршака «Мороженое». Радуга, 1924 год

В 1920-х годов лучшие художественные силы Ленинграда были направлены на поиск нового пластического облика советской детской книги. Здесь в течение нескольких лет существовали два основных издательских центра — частное издательство «Радуга» Льва Клячко и Детский отдел Госиздата под руководством Самуила Маршака и Владимира Лебедева. Как отмечают в Русском музее, они «были настоящими профессионалами в своем деле и хотели, чтобы работа в детской книге как писателя, так и художника стала высоким и почитаемым родом искусства — таким же, как литература, живопись, графика, и даже могла соперничать с ними».

Государственный Русский музей

Май Митурич-Хлебников. Обложка книги С. Маршака «Угомон». Советская Россия, 1967 год

Государственный Русский музей

Виктор Пивоваров. Мальчик и черная курица в сказочном городе. Иллюстрация к сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 1972 год

Русский музей

О «новой детской книге»:

В новой детской книге отчетливо просматриваются черты образного решения, сформулированного Лебедевым, который справедливо утверждал, что «для детей надо работать как для взрослых, только лучше». Обобщенность формы и яркость образов, лаконизм графического языка, строгая конструктивность страниц и разворотов, включающих изображение и текст, единство ритма живописно-пластических масс и силуэтов на белом листе, выразительность подчеркнутой фактуры поверхностей — все эти качества присутствуют в книгах, созданных и опытными, и молодыми художниками в Детском отделе в 1920-е — 1930-е годы.

Государственный Русский музей

Евгения Эвенбах. Обложка книги Е. Шварца «Рынок». 1925 год

Государственный Русский музей

Ермолаева В.М. Обложка книги Н. Асеева «Топ-топ-топ». ЛенГИЗ, 1925 год

Одним из главных жанров для детей в то время была «производственная книга», в задачу которой входило объяснение маленьким детям значение явлений, фактов и предметов из реальной жизни. Только в 1925-1926 годах в издательствах «Радуга» и ГИЗ вышли «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня» Маршака и Лебедева, «Рынок» Шварца и Эвенбах, «Фарфоровая чашечка» Данько и Эвенбах. Эти книги относятся к числу наиболее удачных графических рассказов о заводском производстве и окружающих предметах, мастерски «упакованных» в изобразительную форму, понятную детям. Уже послевоенная детская книга отличалась оригинальным цветовым решением, большой формой и декоративностью.

Выставка «Книжка с картинками. 1920-1980-е» открыта с 22 сентября по 20 ноября 2023 года в Русском музее, Михайловский замок.

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