Иллюстрации и обложки к детским книгам 1920-1980-х представлены на выставке в Русском музее

Одним из главных жанров для детей в то время была «производственная книга», в задачу которой входило объяснение маленьким детям значение явлений, фактов и предметов из реальной жизни. Только в 1925-1926 годах в издательствах «Радуга» и ГИЗ вышли «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня» Маршака и Лебедева, «Рынок» Шварца и Эвенбах, «Фарфоровая чашечка» Данько и Эвенбах. Эти книги относятся к числу наиболее удачных графических рассказов о заводском производстве и окружающих предметах, мастерски «упакованных» в изобразительную форму, понятную детям. Уже послевоенная детская книга отличалась оригинальным цветовым решением, большой формой и декоративностью.

Выставка «Книжка с картинками. 1920-1980-е» открыта с 22 сентября по 20 ноября 2023 года в Русском музее, Михайловский замок.

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