Школа искусств и культурного наследия ЕУ и Эрмитажа запускает набор на программу о современном музее

Курс поможет понять, как предмет попадает в музей, как сделать музейное пространство функциональным и комфортным, что нужно для успешного фандрайзинга и как работать с грантами и партнерами, как общаться со своей аудиторией, а также как новые технологии могут применяться в музейной работе.
О современном музее:
Современный музей перестал быть исключительно выставочным пространством с постоянной экспозицией и коллекцией ценностей: теперь это еще и место создания новой культуры. Сегодня музей работает и развивается как сложный организм, где все участники процесса должны понимать задачи коллег из других отделов и говорить на одном профессиональном языке. Для решения этой задачи и была создана программа «Современный музей: методы управления, практики интерпретации культуры».
Программа состоит из шести модулей: хранение, исследование, интерпретация, репрезентация, управление и вовлечение — каждый из них можно пройти отдельно. Длительность всего курса составит 9 месяцев, а старт назначен на 13 октября — подать заявку на обучение можно до 29 сентября. Программа предназначена для музейных работников, кураторов, культурологов, искусствоведов и всех тех, кто хотел бы систематизировать знания для решения современных музейных задач и профессионально приобщиться к современной культуре.
Помимо преподавателей Европейского университета, курсы читают сотрудники Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, «ГЭС-2», «Гаража», «Росфото», «Стрит-арт хранения» и музея Криптографии, а также независимые кураторы, дизайнеры, специалисты по инклюзии, пиару и IT.
Студенты проходят шесть этапов проектной работы в командах, которая заключается в разработке стратегии, решения или концепции в рамках разработанных кейсов или брифов от музеев-партнеров. В завершении программы студенты выполняют итоговый личный проект. Также среди форматов обучения — обсуждение и презентации реальных кейсов, круглые столы и дискуссии, учебные поездки и знакомства с разными институциями и специалистами.
Школа искусств и культурного наследия была запущена Европейским университетом и Государственным Эрмитажем в 2022 году на базе факультета истории искусств ЕУ, который вошел в ее состав. Студенты школы ищучают фундаментальные и актуальные знания в области искусствоведения, музейного дела и кураторства, а также современную технологическую среду. В числе преподавателей школы — Вадим Басс, Аркадий Блюмбаум, Роман Григорьев, Наталия Мазур и другие.
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