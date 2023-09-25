Школа искусств и культурного наследия ЕУ и Эрмитажа запускает набор на программу о современном музее

Программа состоит из шести модулей: хранение, исследование, интерпретация, репрезентация, управление и вовлечение — каждый из них можно пройти отдельно. Длительность всего курса составит 9 месяцев, а старт назначен на 13 октября — подать заявку на обучение можно до 29 сентября. Программа предназначена для музейных работников, кураторов, культурологов, искусствоведов и всех тех, кто хотел бы систематизировать знания для решения современных музейных задач и профессионально приобщиться к современной культуре.

Помимо преподавателей Европейского университета, курсы читают сотрудники Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, «ГЭС-2», «Гаража», «Росфото», «Стрит-арт хранения» и музея Криптографии, а также независимые кураторы, дизайнеры, специалисты по инклюзии, пиару и IT.

Студенты проходят шесть этапов проектной работы в командах, которая заключается в разработке стратегии, решения или концепции в рамках разработанных кейсов или брифов от музеев-партнеров. В завершении программы студенты выполняют итоговый личный проект. Также среди форматов обучения — обсуждение и презентации реальных кейсов, круглые столы и дискуссии, учебные поездки и знакомства с разными институциями и специалистами.