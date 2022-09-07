Европейский университет и Государственный Эрмитаж открывают Школу искусств и культурного наследия. Образовательный проект объединит магистратуры по истории искусства и филологии, а также программу профессиональной переподготовки. Рассказываем, кто будет преподавать.
Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, Школа искусств и культурного наследия создана на базе факультета истории искусств, который вошел в ее состав. Студенты школы будут изучать фундаментальные и актуальные знания в области искусствоведения, музейного дела и кураторства, современную технологическую среду. В рамках обучения они также будут развивать навыки взаимодействия с представителями других областей знания — прежде всего естественных и компьютерных наук. Обучение включает лекции, семинары и практические занятия в залах и хранилища Эрмитажа и других музеев Петербурга. Кроме того, студенты будут иметь возможность работать с коллекциями Эрмитажа совместно с научными сотрудниками музея.
Президентом Школы искусств и культурного наследия стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, директором-организатором назначена кандидат искусствоведения Лия Чечик. В школе работают магистерские программы «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» и «Слово и изображение: литература в ряду других искусств», аспирантура «Теория и история культуры, искусства» и годовая программа дополнительного профессионального образования «Современный музей», которая в 2023-2024 году будет запущена в формате магистратуры.
Кто вошел в профессорско-преподавательский состав?
- Вадим Басс — кандидат искусствоведения, историк архитектуры, доцент Европейского университета;
- Аркадий Блюмбаум — кандидат филологических наук, доцент Европейского университета;
- Роман Григорьев — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель нидерландской, голландской и фламандской гравюры XVI-XVIII веков;
- Кира Долинина — доцент Европейского университета, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»;
- Илья Доронченков — заместитель директора по науке ГМИИ имени А.С.Пушкина, профессор Европейского университета, кандидат искусствоведения;
- Алексей Ларионов — кандидат искусствоведения, старший преподаватель Европейского университета, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель рисунков Северных школ XV-XVIII веков;
- Олег Лашманов — кандидат технических наук, научный руководитель лаборатории «Искусство и искусственный интеллект» Европейского университета;
- Наталия Мазур — кандидат филологических наук, первый проректор Европейского университета, профессор;
- Марина Шульц — заместитель заведующего отделом современного искусства Государственного Эрмитажа и другие.
Также в школе читают лекции приглашенные эксперты:
- арт-директор Ксения Диодорова;
- директор Музея криптографии Лидия Лобанова;
- заведующая отделом обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи Мария Сарычева;
- издатель, арт-менеджер, сооснователь журнала и сайта «Артгид» Данила Стратович;
- научный сотрудник отделения гравюр Государственного Эрмитажа Василий Успенский и другие.
В рамках школы также работают две научно-технические исследовательские лаборатории, цель которых — наладить продуктивное взаимодействие ученых из технологической сферы и музейных специалистов.
Лаборатория «Искусство и искусственный интеллект» является исследовательским и образовательным кластером, объединяющим специалистов по искусственному интеллекту, компьютерному зрению, обработке естественного языка и машинному обучению. Сотрудники лаборатории разрабатывают новые технологические инструменты и программы для изучения художественных произведений и предметов материальной культуры, а также для решения музейных задач. Научный руководитель лаборатории — кандидат технических наук Олег Лашманов.
Научно-исследовательская лаборатория палеогеномики готовит специалистов в области музейного дела, обладающих навыками естественнонаучных исследований биологических образцов. Сотрудники лаборатории работают с образцами ДНК, извлеченными из антропологического материала и тканей вымерших животных и растений. Первые проекты лаборатории основаны на анализе биологических останков из археологических коллекций Государственного Эрмитажа. Также в лаборатории разрабатываются новые методы биоинформатического анализа данных, получаемых при расшифровке геномов. Научный руководитель лаборатории — кандидат биологических наук Артем Недолужко.
Еще одно направление школы — программа дополнительного профессионального образования «Современный музей: методы управления, практики интерпретации культуры». Модули программы состоят из очного интенсива, аудиторной работы с преподавателем в университете или онлайн, подготовки и защиты проекта. Слушатели проходят шесть этапов проектной работы в командах, которая заключается в разработке стратегии, решения или концепции в рамках кейсов или брифов от музеев–партнеров программы. В завершении программы студенты выполняют итоговый личный проект. Также среди форматов обучения — обсуждение и презентации реальных кейсов, круглые столы и дискуссии, учебные поездки и знакомства с разными институциями и специалистами.
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