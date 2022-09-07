В рамках школы также работают две научно-технические исследовательские лаборатории, цель которых — наладить продуктивное взаимодействие ученых из технологической сферы и музейных специалистов.

Лаборатория «Искусство и искусственный интеллект» является исследовательским и образовательным кластером, объединяющим специалистов по искусственному интеллекту, компьютерному зрению, обработке естественного языка и машинному обучению. Сотрудники лаборатории разрабатывают новые технологические инструменты и программы для изучения художественных произведений и предметов материальной культуры, а также для решения музейных задач. Научный руководитель лаборатории — кандидат технических наук Олег Лашманов.

Научно-исследовательская лаборатория палеогеномики готовит специалистов в области музейного дела, обладающих навыками естественнонаучных исследований биологических образцов. Сотрудники лаборатории работают с образцами ДНК, извлеченными из антропологического материала и тканей вымерших животных и растений. Первые проекты лаборатории основаны на анализе биологических останков из археологических коллекций Государственного Эрмитажа. Также в лаборатории разрабатываются новые методы биоинформатического анализа данных, получаемых при расшифровке геномов. Научный руководитель лаборатории — кандидат биологических наук Артем Недолужко.

Еще одно направление школы — программа дополнительного профессионального образования «Современный музей: методы управления, практики интерпретации культуры». Модули программы состоят из очного интенсива, аудиторной работы с преподавателем в университете или онлайн, подготовки и защиты проекта. Слушатели проходят шесть этапов проектной работы в командах, которая заключается в разработке стратегии, решения или концепции в рамках кейсов или брифов от музеев–партнеров программы. В завершении программы студенты выполняют итоговый личный проект. Также среди форматов обучения — обсуждение и презентации реальных кейсов, круглые столы и дискуссии, учебные поездки и знакомства с разными институциями и специалистами.