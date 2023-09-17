В «Галерее Старых» открылась выставка исторических домов на Обуховской Обороны

Летом десятки художников зарисовывали виды того уголка Петербурга, который может быть утрачен — образы домов на проспекте Обуховской Обороны, на Перевозной набережной, дворы. «Честно сказать, очень надеемся, что до строительства моста дело не дойдёт — не та сейчас в стране обстановка», — комментирует жительница одного из домов Татьяна Юрьевна для MR7.



Всего представлено 19 картин. Они выполнены в разной технике. На работах изображены не только исторические дома, которые могут пойти под снос из-за неудачного проекта строительства моста через Неву, но и виды Перевозной набережной.



Выставка продлится до 24 сентября. Вход свободный.



Напомним, что в марте ЗакС Петербурга в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, по которому разрешается снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста. В их число попала школа, где училась Ольга Берггольц.