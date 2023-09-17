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Искусство

В «Галерее Старых» открылась выставка исторических домов на Обуховской Обороны

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Небольшую экспозицию можно увидеть на улице Полозова дом 3. Там представлены наброски, эскизы и уже готовые картины, которые стали результатом пленэра в поддержку приговоренных городом к сносу восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны.

Летом десятки художников зарисовывали виды того уголка Петербурга, который может быть утрачен — образы домов на проспекте Обуховской Обороны, на Перевозной набережной, дворы. «Честно сказать, очень надеемся, что до строительства моста дело не дойдёт — не та сейчас в стране обстановка», — комментирует жительница одного из домов Татьяна Юрьевна для MR7.

Всего представлено 19 картин. Они выполнены в разной технике. На работах изображены не только исторические дома, которые могут пойти под снос из-за неудачного проекта строительства моста через Неву, но и виды Перевозной набережной.

Выставка продлится до 24 сентября. Вход свободный.

Напомним, что в марте ЗакС Петербурга в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, по которому разрешается снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста. В их число попала школа, где училась Ольга Берггольц.

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