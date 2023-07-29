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В Петербурге пройдет арт-марафон памяти Ольги Берггольц

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Эту акцию устраивают участники движения SOS СПб СНОС в защиту здания, где училась поэтесса. Каждое воскресенье августа на Перевозной набережной у дома №29 инициаторы планируют проводить культурные мероприятия.

«Также под снос идет школа Ольги Берггольц. Память о поэтессе, прошедшей блокаду и увековечившей подвиг жителей Ленинграда, автора строк - строк как принципа жизни - “Никто не забыт и ничто не забыто”, Смольный вышвыривает на свалку . Школу Берггольц в декабре будут ровнять с землей экскаваторы», — пишут в своих социальных сетях градозащитники.

Жители Обуховской обороны приглашают весь город на арт-марафон в защиту своих домов и в защиту памяти Ольги Берггольц. 6 августа в 14:00 поэты и артисты прочтут стихи Ольги Берггольц или произведения в память о ней. 13 августа в 12:00 состоится пленэр, на котором художники напишут картины с видом на Неву. Мероприятия 20 и 27 августа пока что держатся в секрете.

Напомним, что в марте ЗакС Петербурга в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, по которому разрешается снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста. В их число попала школа, где училась Ольга Берггольц.

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