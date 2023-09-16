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Искусство

В Петербурге открыли экспозицию, посвященную дружбе и конфликту Некрасова и Тургенева

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Выставка вещей, картин и охотничьей экипировки «50 недостатков ружейного охотника» представлена в Мемориальном музее-квартире Некрасова. Посетители узнают о трудных моментах во взаимоотношениях двух писателей.

«Эта экспозиция показывает интересную и насыщенную историю взаимоотношений двух выдающихся представителей золотого века русской литературы — Тургенева и Некрасова. Мы хотим погрузить жителей и гостей северной столицы в атмосферу любимого Тургеневым Спасского, где Некрасов гостил в 1854 году», — сообщил директор партнера проекта, расположенного под Орлом музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Также выставка расскажет о поездке Некрасова в Орловскую губернию. «По приглашению Тургенева Некрасов побывал в имении друга Спасском-Лутовинове, где писатели смогли целиком предаться общей страсти — охоте», — заявил Ступин.

Кроме того, посетители увидят коллекцию портретов Тургенева и Некрасова в разные годы их жизни и охотничью экипировку. В состав экспозиции вошли мемориальные предметы, являвшиеся когда-то частью охотничьей экипировки Тургенева и Некрасова. Например, среди предметов есть кожаная пороховница и фляга Тургенева. Экспозицию дополняют изображения имения Тургенева, акварели и гравюры по русской и европейской охоте, иллюстрации к «Запискам охотника».

Графику, портреты и эскизы икон для Исаакиевского собора Иоганна Дорнера представили на выставке в Музее Академии художеств.

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