В Петербурге открыли экспозицию, посвященную дружбе и конфликту Некрасова и Тургенева

«Эта экспозиция показывает интересную и насыщенную историю взаимоотношений двух выдающихся представителей золотого века русской литературы — Тургенева и Некрасова. Мы хотим погрузить жителей и гостей северной столицы в атмосферу любимого Тургеневым Спасского, где Некрасов гостил в 1854 году», — сообщил директор партнера проекта, расположенного под Орлом музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Также выставка расскажет о поездке Некрасова в Орловскую губернию. «По приглашению Тургенева Некрасов побывал в имении друга Спасском-Лутовинове, где писатели смогли целиком предаться общей страсти — охоте», — заявил Ступин.

Кроме того, посетители увидят коллекцию портретов Тургенева и Некрасова в разные годы их жизни и охотничью экипировку. В состав экспозиции вошли мемориальные предметы, являвшиеся когда-то частью охотничьей экипировки Тургенева и Некрасова. Например, среди предметов есть кожаная пороховница и фляга Тургенева. Экспозицию дополняют изображения имения Тургенева, акварели и гравюры по русской и европейской охоте, иллюстрации к «Запискам охотника».

Графику, портреты и эскизы икон для Исаакиевского собора Иоганна Дорнера представили на выставке в Музее Академии художеств.