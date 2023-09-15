Графику, портреты и эскизы икон для Исаакиевского собора Иоганна Дорнера представили на выставке в Музее Академии художеств

Самой крупной работой в жизни художника был заказ на двенадцать икон для алтарной части Исаакиевского собора — главного храма столицы Российской империи, полученный им в 1843 году. В собрании музея-памятника хранятся листы с цветными эскизами всех композиций, а в фонде редких книг и рукописей Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета путей сообщения — их более проработанные версии, выполненные в карандаше и получившие высочайшее утверждение. Также сохранились свыше 20 подготовительных рисунков Дорнера к отдельным образам святых. Эти материалы, а также фотографии с изображением икон собора, дают возможность проследить этапы работы мастера над этим заказом.