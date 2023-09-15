Графику, портреты и эскизы икон для Исаакиевского собора Иоганна Дорнера представили на выставке в Музее Академии художеств

Немецкий художник был одним из создателей живописного убранства главного храма столицы Российской империи. За работу над 12 иконами для алтарных преград собора он получил звание академика исторической живописи Императорской Академии художеств.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, значительная часть работ Иоганна Дорнера находится в собрании музея-памятника «Исаакиевский собор». В 2014 году в рамках проведения года Германии в России от администрации города Бремена музею был передан в дар семейный архив художника: свыше 70 графических листов, альбом с набросками и рисунками художника, паспорт, семейные письма и фотографии. Эти материалы легли в основу монографической выставки «Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер» — крупного межмузейного проекта, призванного познакомить широкую аудиторию с художественным наследием художника.
Помимо графических листов на выставке представлены и живописные портреты кисти художника. В экспозиции можно увидеть портрет баронессы А. Крейц (1838) из собрания Государственного Эрмитажа, а также портрет княгини Леониллы Ивановны Сайн-Витгенштейн (1840) из частного собрания семьи Полевских. Оба холста были атрибутированы в 2022 году — в связи с возросшим интересом к художественному наследию мастера.
Самой крупной работой в жизни художника был заказ на двенадцать икон для алтарной части Исаакиевского собора — главного храма столицы Российской империи, полученный им в 1843 году. В собрании музея-памятника хранятся листы с цветными эскизами всех композиций, а в фонде редких книг и рукописей Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета путей сообщения — их более проработанные версии, выполненные в карандаше и получившие высочайшее утверждение. Также сохранились свыше 20 подготовительных рисунков Дорнера к отдельным образам святых. Эти материалы, а также фотографии с изображением икон собора, дают возможность проследить этапы работы мастера над этим заказом.
О творчестве Иоганна Конрада Дорнера:
Работы Конрада Дорнера были востребованы и пользовались успехом у современников: ему заказывали портреты для родовых галерей в дворянских усадьбах, украшали его картинами жилые покои особняков и дворцовые интерьеры, некоторые произведения становились достоянием музеев. Написанные Дорнером полотна находились в собраниях европейских и российских монархов и членов их семей. Однако со временем имя Конрада Дорнера оказалось забытым, и многие его работы в водовороте исторических перипетий первой половины ХХ века были утрачены. Тем не менее, в настоящее время удалось выявить более сотни картин мастера.
Выставка «Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер» открыта с 15 сентября по 21 ноября 2023 года в Голубом зале Музея Академии художеств.
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