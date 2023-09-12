Графика Брюллова, оммаж «Новым художникам» и театральные макеты: главные выставки сентября в Петербурге

«Свешников», «Росфото» (16+)

Художник Сергей Свешников, как и его близкий друг и соратник Борис Смелов, был одним из важных акторов ленинградского андеграунда 1980-х и начала 1990-х. Он начинал как звукотехник в студии ЛГИТМиКа, участвовал в записи виниловых пластинок Сергея Курехина и Олега Бутмана и занимался живописью. А увидев фотоработы Энди Уорхола, решил начать снимать и сам.

В большом проекте «Росфото» представлены снятые Свешниковым портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», в том числе созданные в старинной технике «бромойль». А еще — монохромные фотографии, раскрашенные вручную и серия на инфракрасной пленке «Монрепо».

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С 1 сентября по 29 октября