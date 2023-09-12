Графика Брюллова, оммаж «Новым художникам» и театральные макеты: главные выставки сентября в Петербурге

Фото друга и соратники Бориса Смелова Сергея Свешникова, оммаж Тимуру Новикову и другим «Новым художникам», проект участника «Параллельного кино» Бориса Казакова, графика Карла Брюллова, ретроспективы Бориса Григорьева и Владимира Лебедева и похожие на игрушечные макеты спектаклей Додина и Товстоногова — рассказываем о главных выставках сентября в Петербурге.
Сергей Свешников. Тимур Новиков в мастерской на ул. Войнова. Ленинград, 1984
«Свешников», «Росфото» (16+)
Художник Сергей Свешников, как и его близкий друг и соратник Борис Смелов, был одним из важных акторов ленинградского андеграунда 1980-х и начала 1990-х. Он начинал как звукотехник в студии ЛГИТМиКа, участвовал в записи виниловых пластинок Сергея Курехина и Олега Бутмана и занимался живописью. А увидев фотоработы Энди Уорхола, решил начать снимать и сам.
В большом проекте «Росфото» представлены снятые Свешниковым портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», в том числе созданные в старинной технике «бромойль». А еще — монохромные фотографии, раскрашенные вручную и серия на инфракрасной пленке «Монрепо».
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С 1 сентября по 29 октября
«Врачи/Избушки», Marina Gisich projects (18+)
В пространстве Marina Gisich projects всю осень показывают персональную выставку Бориса Казакова. Начинавший с живописи художник вскоре присоединился к неформальному объединению «Параллельное кино». Свой первый фильм «Птенцы моря» он создал в технике бескамерной анимации (рисуя поверх изображения на кинопленке), а его вторая картина участвовала в одной из программ Берлинале.
Вот как описывают проект в самой галерее: «Выставка "Врачи/Избушки" — тотальная инсталляция с элементами перформанса — состоит из двух очень разных пространств. В первом живут и работают врачи, а второе… и есть "Избушка". Эти два пространства объединяют сотни и тысячи историй. Удивительные легенды кроются в каждом предмете, каждой картинке, табуретке, метре кинопленки». Куратор — Катя Бочавар.
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С 6 сентября по 25 ноября
Е.Е.Козлов. И голоса вы слышите
«Юбилей «Новых художников». Влияния, оммажи, подделки», Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ (18+)
Выставка в университетском музее посвящена сразу нескольким юбилеям. В прошлом году 40 лет исполнилось созданному Тимуром Новиковым объединению «Новые художники», в этом — столько же галерее «АССА». Она располагалась в расселенной коммунальной квартире на Шпалерной улице (тогда — Воинова), где был прописан Новиков. Там проходили выставки, концерты, спектакли, модные показы, снимались фильмы. Она же дала имя картине Сергея Соловьева (а не наоборот!).
В музее покажут отобранные куратором Андреем Хлобыстиным работы более двадцати художников разных поколений, отражающие связь искусства 1980-х с современностью. В том числе тот аспект, что коммерческий успех Тимура Новикова, Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Владислава Мамышева-Монро после их смерти породил индустрию подделок.
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С 8 сентября по 28 октября
Эскиз к проекту
«Не смотри на меня так куратор», Anna Nova (18+)
В Anna Nova идет экспериментально-исследовательская выставка «Не смотри на меня так куратор» (именно такая пунктуация в оригинале — Прим.ред.) Ильи Крончева-Иванова. Это инсталляция в виде дачной теплицы, где можно послушать монологи восьми кураторов от Андрея Хлобыстина до Александра Дашевского и изучить документацию проектов, экспонировавшихся в галерее.
Кроме того, часть работы — открытая студия и лаборатории, где на практике исследуются отношения творцов и кураторов. Она предназначена для художников, но зрители по желанию также могут стать участниками этих событий.
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С 8 по 28 сентября
«Причал», «Павильон» Новой Голландии (12+)
В «Павильоне» Новой Голландии открылся совместный проект кластера и Nikolay Evdokimov Gallery. Это инсталляция Дмитрия Сироткина «Причал», посвященная «монотонному биению волн», упущенному пароходу и выборам в жизни человека. «Причал» — третий из серии проектов художника, посвященных теме переживания событий последнего времени. Это неразрешимая философская дилемма о предопределенности и концепции свободы в ее контексте.
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С 9 сентября по 1 октября
Складень «Богоматерь Казанская. Св. Николай чудотворец. Царица Александра»
«Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах», Музей Фаберже (6+)
До конца года в Музее Фаберже будет идти выставка, посвященная русским иконам в драгоценных окладах XVIII — начала XX века. Это как часть собственной коллекции, так и собрания семьи Карисаловых. Ювелирные обрамления для икон создавали в мастерских не только Карла Фаберже, но и Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичева, Федора Рюкерта и многих других. Среди 300 представленных икон, например, складень «Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, царица Александра». Он был подарен императрице Александре Федоровне в честь ее бракосочетания с императором Николаем II.
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UPD. После выхода текста дата изменилась: с 4 октября по 31 декабря
Эскиз проекта
«Архитектон», «Манеж» (6+)
На пять дней ЦВЗ «Манеж» станет местом действия фестиваля урбанистики и паблик-арта «Архитектон», названного в честь термина Каземира Малевича для супрематических фигур. Одна из его частей — одноименная выставка, на которой кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представят свой взгляд на архитектуру Петербурга. Например, через мультисенсорную интерактивную инсталляцию.
У «Архитектона» будет и уличная часть. У западного фасада здания «Манежа» 15 молодых архитекторов разместили свои собственные архитектоны. Кураторы этого проект — Георгий Снежкин и Лиза Савина.
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С 13 по 17 сентября
Портрет баронессы А. Крейц
«Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер», Музей Академии художеств (6+)
Выставку в Голубом зале посвящена немецкому художнику ХIХ века Иоганну Конраду Дорнеру — одному из создателей убранства Исаакиевского собора. За создание 12 икон для алтарных преград он получил звание академика в петербургской Академии художеств. В экспозиции — как эскизы для Исаакия, так и другая графика и живопись, в том числе единственное в наследии мастера работа ориентальной тематики — «Невольницы» (1852).
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С 14 сентября до 21 ноября
Настя Отришко. Не хватает воздуха. 2023. Фрагмент.
«Зал ожидания», MYTH Gallery (18+)
В галерее на улице Чайковского продолжают давать слово молодым. На этот раз — выпускникам кафедры художественной обработки металла Академии им. А.Л. Штиглица. Как отмечают в MYTH, в своих работах Вера Айвазян, Настя Отришко, Михаил Першко, Лина Ставничук, Милена Стрелкова и Ксения Шевченко «погружает зрителя в состояние, подобное пребыванию в зале ожидания, где каждому есть, что рассказать».
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С 15 сентября по 22 октября
«Мария Маркелова. Фаза», Санкт-Петербургское общество «А–Я» (18+)
В обществе «А—Я» на Невском проспекте, 60 на этот раз показывают экспериментальный проект — дебютную персональную выставку молодой художницы Марии Маркеловой: живопись, инсталляцию и видео. Это пространство чем-то похожее на вселенную режиссера Дэвида Линча: «сюрреалистичный мир-галлюцинация, который полон неожиданных образов, символов и абстрактных форм».
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С 16 сентября по 15 октября
Девочка с медвежонком. 1957. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург
«Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника», KGallery (0+)
Выставку советского художника-графика и иллюстратора детских книг в галерее готовили несколько лет — с тех пор, как в ее владение попал личный архив Владимира Лебедева, в том числе его дневник. Личные записи, в расшифровке которых помогала заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева, развенчали мифы о личности Лебедева. Например, о его нелюдимости.
На графику и картины художника авторы экспозиции и предлагают взглянуть с позиции тех открытий, что были сделаны. Также обещают обширную образовательную программу с лекциями, экскурсиями, мастер-классами, а также мероприятиями для детей.
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С 21 сентября по 10 декабря
«Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев», Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства (6+)
Михаил Николаев был легендой ленинградского и петербургского театра. Он создавал макеты спектаклей для Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского и многих других режиссеров. То есть ту пространственную визуализация замысла, которая помогает продумать мизансцены и распределить артистов в соотношении с декорацией.
В экспозиции — более 40 его работ к спектаклям петербургских театров с 1970-х по нулевые. Специально для младших школьников по выставке макетов будет проводить игра-экскурсия «Кукольный дом».
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С 21 сентября по 18 февраля 2024-го
Григорьев Б.Д. «Ревизор».
«Борис Григорьев. Первый мастер на свете», Музей Фаберже (18+)
В новом выставочном пространстве Шуваловского дворца в конце сентября стартует большая ретроспектива Бориса Григорьева — знаменитого живописца прошлого века, писавшего портреты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Добужинского, Мейрехольда, Репина и многих других.
Главным событием станет показ масштабного полотна «Ревизор», также будут представлены цикл иллюстраций к роману «Братья Карамазовы», южноамериканские пейзажи, бретонские типажи и сцены из парижской жизни.
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С 22 сентября по 28 января 2024-го
«Карл Брюллов. Итальянский альбом», «Большая оранжерея» «Петергофа» (6+)
В недавно отреставрированной «Большой оранжерее» Нижнего парка «Петергофа» показывают графику Карла Брюллова — коллекцию из 33 работ. Автор масштабного «Последнего дня Помпеи» в путешествиях предпочитал создавать малые формы. В его «Итальянском альбоме» рисунки, созданные в период с 1825 по 1835 годы. В том числе серия акварелей — портреты натурщиков в национальных костюмах из разных частей Италии.
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До 24 октября
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