Музей «Царское Село» представил онлайн-выставку всех портретов сестры Петра I — Натальи Алексеевны

«Музей-заповедник «Царское Село» открыл виртуальную выставку о царевне Наталье Алексеевне. Она приурочена к 350-летию со дня рождения любимой сестры императора Петра I и знакомит с галереей ее портретов из коллекций девяти российских музеев. Эта выставка - первый монографический проект о жизни царевны - охватывает период с начала XVIII до конца XX века. Виртуальные экспонаты размещены на официальном сайте музея до 31 декабря. На выставке впервые одновременно показаны все сохранившиеся портреты царевны, представленные в российских музейных собраниях», — говорится в пресс-службе культурной организации .

По словам организаторов, эти изображения позволяют воссоздать насыщенный жизненный путь Натальи Алексеевны, раскрыть ее неординарную личность. Интерес к личности царевны вызван не только ее глубокой привязанностью к великому брату, но и значительным вкладом в развитие русского театрального искусства и благотворительность.

Кроме музея-заповедника «Царское Село», виртуальные копии портретов царевны из своей коллекции представили Всероссийский музей А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, ГИМ, ГМЗ «Петергоф», Музей истории Санкт-Петербурга, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник «Дмитровский кремль», Государственная Третьяковская галерея.

Онлайн-выставка продлится до 31 декабря.

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