Часть работ на выставке, которая откроется 9 сентября, посвящена роману «Преступление и наказание». Как отмечают в Музее Достоевского, где разместится экспозиция, на сохранившихся эскизах можно проследить «скрытую от посторонних глаз работу художника над иллюстрациями к роману».
О творчестве Ильи Богдеско:
На сохранившихся эскизах можно проследить скрытую от посторонних глаз работу художника над иллюстрациями к роману [«Преступление и наказание»]. Первоначальные изображения героев в линогравюре — процентщицы Алены Ивановны, Раскольникова, Сони — почти двухмерны, «очищены» от бытовых деталей, среды, антуража, города. Художник использует минимум изобразительных средств. Возвратившись к роману спустя четверть века, в совершенстве овладев резцовой гравюрой, Богдеско изменяет пластику образов, она становится живописной, в иллюстрации вводятся бытовые детали и элементы петербургского пейзажа, неразрывно связанного с прозой писателя.
В числе других экспонатов выставки — работы Богдеско к произведениям Николая Гоголя и Мигеля де Сервантеса. В 1990-х художник работал над «Дон Кихотом», отчасти вдохновившись высказываем Федора Достоевского о романе: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: "Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?" — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: "Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?"».
Выставка «Процентщица и другие в рисунках и гравюрах Ильи Богдеско» будет открыта с 9 сентября по 1 октября 2023 года в Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского в Кузнечном переулке, 5/2.
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