В числе других экспонатов выставки — работы Богдеско к произведениям Николая Гоголя и Мигеля де Сервантеса. В 1990-х художник работал над «Дон Кихотом», отчасти вдохновившись высказываем Федора Достоевского о романе: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: "Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?" — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: "Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?"».

Выставка «Процентщица и другие в рисунках и гравюрах Ильи Богдеско» будет открыта с 9 сентября по 1 октября 2023 года в Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского в Кузнечном переулке, 5/2.

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