В Петергофе покажут итальянские картины Карла Брюллова

Гости музейного комплекса увидят коллекцию графических работ великого русского художника Карла Брюллова. Ее начали изучать сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого века. Брюллов создавал эти рисунки в 1825-1835 годах, тогда он путешествовал по Италии. Там он увлекся акварелью и написал серию портретов натурщиков в национальных костюмах из разных регионов страны.

Некоторые листы «Альбома» были подарены Брюлловым в 1832 году юной графине Стефании Витгенштейн, с семьей которой художника связывали теплые чувства и воспоминания об Италии. Далее коллекция пополнялась и принадлежала их потомкам. Попав в Россию, она экспонировалась в крупнейших российских музеях: в 2012 году в рамках выставки «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов» в Михайловском замке Русского музея и в Пушкинском музее в 2013 году.

Выставка продлится до 30 октября. Попасть на нее можно по билетам в Нижний парк.

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