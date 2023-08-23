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Искусство

В «Артмузе» откроется выставка Александра Борисовского «Несказанное»

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25 августа на 13 линии Васильевского острова представят работы ученика известного художника Романа Ляпина. В своих произведениях творец претворяет импульсы и темы размышлений, черпая многое в абстрактном экспрессионизме.

Фото: Пресс-служба «Артмуза»
Фото: Пресс-служба «Артмуза»
Фото: Пресс-служба «Артмуза»
Фото: Пресс-служба «Артмуза»

В его абстракциях есть не только выражение индивидуального начала, присущего каждому художнику, но представление того элемента, «чисто и вечно художественного», не знающего ни пространства, ни времени, что свойственно искусству вообще. Художник, находясь под впечатлением от прочитанных книг, создает сугубо авторскую мифопоэтическую реальность, проникнутую личными переживаниями, прозрениями, гармониями.

В его абстракциях есть не только выражение индивидуального начала, присущего каждому художнику, но представление того элемента, «чисто и вечно художественного», не знающего ни пространства, ни времени, что свойственно искусству вообще.

Открытие выставки пройдет 25 августа по адресу 13 линия В.О., 70 в 19:00. Экспозиция будет доступна для посещения до 24 октября.

В сентябре в Петербурге пройдет архитектурный фестиваль «Архитектон». С 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» разные поколения архитекторов объединятся в рамках масштабного форума, премии и программы паблик-арта.

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