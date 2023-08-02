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Искусство

Пейзажи весенне-летнего Петербурга покажут на выставке Павла Еськова «На невских берегах»

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В экспозицию, которая дополняет персональную выставку художника в Инженерном доме (она еще открыта для посещения!), вошли более 80 произведений разных лет, многие из которых экспонируются впервые.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга

Как рассказали «Собака.ru» в Музее истории Санкт-Петербурга, на выставке в особняке Румянцева можно увидеть яркие, насыщенные светом городские пейзажи и знакомые уголки разных районов города. В экспозиции преобладают весенние и летние краски: художник изображает город в лучах мартовского солнца, в пору цветения сирени, обращается к теме романтики белых ночей.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга

"Красноармейский мост. Белая ночь", 2023 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга

"Каштаны в Провиантском сквере", 2020 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга

"Банковский мост", 2021 год

Павел Еськов — петербургский художник, член отделения Союза художников России и мастер городского пейзажа. Художник предпочитает работать с натуры, передавая в красках атмосферу города: в золотом осеннем убранстве, в лучах летнего солнца, под холодным ноябрьским дождем, в морозной январской дымке. «Благодаря мастерству исполнения, тонкому авторскому стилю и искренней любви к Петербургу городские пейзажи Павла Еськова находят отклик у ценителей живописи и коллекционеров», — отмечают в Музее истории Санкт-Петербурга.

Сам художник так говорит о своем творчестве: «Петербург на моих картинах — светлый, родной, это тот город, в котором хочется жить. Я стараюсь создавать узнаваемые, ясные образы, который вызывают у зрителя эмоциональный отклик, напоминают о детстве, о пройденных много раз дорогах, о радостных моментах в жизни, которые мы проживаем вместе с любимым городом».

Выставка Павла Еськова «На невских берегах» будет открыта с 3 августа по 15 сентября 2023 года в выставочных залах особняка Румянцева, вход с Английской набережной, 44. 

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