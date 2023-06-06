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Искусство

«Городской мотив» Петербурга в работах Павла Еськова покажут на выставке в Инженерном доме

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В экспозиции представлено более 60 произведений художника разных лет, многие из которых экспонируются впервые. Здесь можно увидеть улицы Петроградской стороны и Васильевского острова, набережные рек и каналов, уютные дворики, скверы и парки. Целый ряд работ на выставке изображает Петропавловскую крепость, с основания которой началась история Петербурга.

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Майский дворик на Васильевском острове"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Апрель в Коломне"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"На Итальянской улице"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"На бастионах Петропавловской крепости"

Павел Еськов — петербургский художник, член отделения Союза художников России и мастер городского пейзажа. Художник предпочитает работать с натуры, передавая в красках атмосферу города: в золотом осеннем убранстве, в лучах летнего солнца, под холодным ноябрьским дождем, в морозной январской дымке. «Благодаря мастерству исполнения, тонкому авторскому стилю и искренней любви к Петербургу городские пейзажи Павла Еськова находят отклик у ценителей живописи и коллекционеров», — отмечают в Музее истории Санкт-Петербурга.

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Февраль в Якобштадтском переулке"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Зима в Пушкинском переулке"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Весенний день в Петербурге"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"У Петровских ворот"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Сумерки у Зимней канавки"

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

"Морозное утро. Мойка"

Сам художник так говорит о своем творчестве: «Петербург на моих картинах — светлый, родной, это тот город, в котором хочется жить. Я стараюсь создавать узнаваемые, ясные образы, который вызывают у зрителя эмоциональный отклик, напоминают о детстве, о пройденных много раз дорогах, о радостных моментах в жизни, которые мы проживаем вместе с любимым городом».

Выставка Павла Еськова «Городской мотив» будет открыта с 8 июня по 10 августа 2023 года в Инженерном доме Петропавловской крепости. 

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