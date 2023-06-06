«Городской мотив» Петербурга в работах Павла Еськова покажут на выставке в Инженерном доме

Сам художник так говорит о своем творчестве: «Петербург на моих картинах — светлый, родной, это тот город, в котором хочется жить. Я стараюсь создавать узнаваемые, ясные образы, который вызывают у зрителя эмоциональный отклик, напоминают о детстве, о пройденных много раз дорогах, о радостных моментах в жизни, которые мы проживаем вместе с любимым городом».

Выставка Павла Еськова «Городской мотив» будет открыта с 8 июня по 10 августа 2023 года в Инженерном доме Петропавловской крепости.

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