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Личные вещи, пластинки, афиши и архивные документы Сергея Курехина покажут на выставке «Прототип #6»

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Это седьмой экспериментальный проект и возможный фрагмент будущего Музея Сергея Курехина — в экспозиции представлены личные вещи, пластинки, кассеты, открытки, афиши, архивные документы и объекты искусства, переданные художниками и коллекционерами в дар музею.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, экспозиция «Прототипа #7» дает возможность заглянуть в «то интересное время, которое по праву ныне можно назвать эпохой Сергея Курехина». Зрители смогут очутиться на концертах «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, запечатленной в фотографиях Вилли Усова, и увидеть личные вещи Капитана, бережно хранимые его семьей и Музеем Курехина.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Центр современного искусства имени Сергея Курехина

О жизни и творчестве Сергея Курехина:

Жизнь Сергея Курехина тесно переплетена с историей Ленинграда-Петербурга: именно отсюда стартовало шествие «Поп-механики», которое ошеломило арт-сцены Москвы, Стокгольма, Ливерпуля, Берлина, Нанта, Вены, Амстердама и Японии. Атмосфера «Поп-механики», как и в свое время футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем», во многом определялась тем, что была неразрывно связана с искусством — синтез слова, музыки и формы. Ничего подобного в России и на Западе не было ни тогда, ни сейчас. Есть множество художественных перформансов, большое количество театральных, а вот музыкальных - практически нет. И те, что есть, едва дотягивают до той планки, которую в середине 1980-х — начале 1990-х задал Сергей Курехин, виртуозно импровизируя на сцене готовыми музыкальными формами, неустанно повторяя, что «"Поп-механика" — это не группа, а способ мышления».

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Выставка дополнена телевизионными интервью и передачами с участием Курехина — на экране он предстает как раз в тех вещах, которые теперь являются уже экспонатами. В рамках проекта также представлены работы других художников, так или иначе связанных с Курехиным и его «Поп-механикой» — фотографии Вилли Усова, работы Инала Савченко и Андрея Крисанова, предметы авторства альтернативного модельера, художника и актера Сергея Чернова, который отвечал за костюмы к «Поп-механике».

«Прототип #6» — часть будущего Музея Сергея Курехина, который через 1,5 года откроется на Васильевском острове. По словам куратора руководителя Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасии Курехиной, подобные выставки проводятся ежегодно и являются своего рода экспериментами на тему того, каким будет новое выставочное пространство. Его строительство началось весной 2022 года — центр займет территорию бывшего кинотеатра «Прибой», который функционировал на Среднем проспекте с 1965 года.

Выставка «Прототип #6» открыта до 20 августа 2023 года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73. 

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