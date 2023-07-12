Личные вещи, пластинки, афиши и архивные документы Сергея Курехина покажут на выставке «Прототип #6»

Выставка дополнена телевизионными интервью и передачами с участием Курехина — на экране он предстает как раз в тех вещах, которые теперь являются уже экспонатами. В рамках проекта также представлены работы других художников, так или иначе связанных с Курехиным и его «Поп-механикой» — фотографии Вилли Усова, работы Инала Савченко и Андрея Крисанова, предметы авторства альтернативного модельера, художника и актера Сергея Чернова, который отвечал за костюмы к «Поп-механике».

«Прототип #6» — часть будущего Музея Сергея Курехина, который через 1,5 года откроется на Васильевском острове. По словам куратора руководителя Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасии Курехиной, подобные выставки проводятся ежегодно и являются своего рода экспериментами на тему того, каким будет новое выставочное пространство. Его строительство началось весной 2022 года — центр займет территорию бывшего кинотеатра «Прибой», который функционировал на Среднем проспекте с 1965 года.

Выставка «Прототип #6» открыта до 20 августа 2023 года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73.

16+