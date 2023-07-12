Личные вещи, пластинки, афиши и архивные документы Сергея Курехина покажут на выставке «Прототип #6»

Это седьмой экспериментальный проект и возможный фрагмент будущего Музея Сергея Курехина — в экспозиции представлены личные вещи, пластинки, кассеты, открытки, афиши, архивные документы и объекты искусства, переданные художниками и коллекционерами в дар музею.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, экспозиция «Прототипа #7» дает возможность заглянуть в «то интересное время, которое по праву ныне можно назвать эпохой Сергея Курехина». Зрители смогут очутиться на концертах «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, запечатленной в фотографиях Вилли Усова, и увидеть личные вещи Капитана, бережно хранимые его семьей и Музеем Курехина.
О жизни и творчестве Сергея Курехина:
Жизнь Сергея Курехина тесно переплетена с историей Ленинграда-Петербурга: именно отсюда стартовало шествие «Поп-механики», которое ошеломило арт-сцены Москвы, Стокгольма, Ливерпуля, Берлина, Нанта, Вены, Амстердама и Японии. Атмосфера «Поп-механики», как и в свое время футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем», во многом определялась тем, что была неразрывно связана с искусством — синтез слова, музыки и формы. Ничего подобного в России и на Западе не было ни тогда, ни сейчас. Есть множество художественных перформансов, большое количество театральных, а вот музыкальных - практически нет. И те, что есть, едва дотягивают до той планки, которую в середине 1980-х — начале 1990-х задал Сергей Курехин, виртуозно импровизируя на сцене готовыми музыкальными формами, неустанно повторяя, что «"Поп-механика" — это не группа, а способ мышления».
Выставка дополнена телевизионными интервью и передачами с участием Курехина — на экране он предстает как раз в тех вещах, которые теперь являются уже экспонатами. В рамках проекта также представлены работы других художников, так или иначе связанных с Курехиным и его «Поп-механикой» — фотографии Вилли Усова, работы Инала Савченко и Андрея Крисанова, предметы авторства альтернативного модельера, художника и актера Сергея Чернова, который отвечал за костюмы к «Поп-механике».
«Прототип #6» — часть будущего Музея Сергея Курехина, который через 1,5 года откроется на Васильевском острове. По словам куратора руководителя Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасии Курехиной, подобные выставки проводятся ежегодно и являются своего рода экспериментами на тему того, каким будет новое выставочное пространство. Его строительство началось весной 2022 года — центр займет территорию бывшего кинотеатра «Прибой», который функционировал на Среднем проспекте с 1965 года.
Выставка «Прототип #6» открыта до 20 августа 2023 года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73.
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