ВКонтакте и «Эрарта» проведут выставку «Генерируя искусство будущего» — о развитии нейросетей и их влиянии

В рамках совместного проекта ВКонтакте и «Эрарта» помогают талантливым авторам заявить о себе. В 2020 году выставка на тему «Я, обо мне, про меня» объединила произведения 97 художников со всей России, а годом позже авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница». В 2022 году прошла выставка «Голос городов», посвященная эстетике спальных районов: экспозиция собрала работы 130 начинающих и непрофессиональных художников из разных городов страны.

Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, тема этого года — «Генерируя искусство будущего» — сформировалась благодаря развитию искусственного интеллекта и его влиянию на эстетическое восприятие человека. Кураторы предлагают авторам экспериментировать со своими подходами и выйти за привычные рамки — «подобно нейросети, которая смешивает разные произведения, художники могут добавлять в свои работы непривычные элементы». Это может быть сочетание разных техник, например, пейзажа и натюрморта или же digital-арта и скульптуры. Приветствуется любой междисциплинарный подход к созданию произведений.

Принять участие в конкурсе, по итогам которого будет сформирована экспозиция выставки, могут непрофессиональные или начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу от лица своего сообщества с хештегом #authors_erarta. Авторы могут предложить несколько вариантов, однако жюри выберет только по одному от каждого победителя. Конкурс уже запущен и продлится до 6 августа — его результаты появятся в сообществе «ВКонтакте с авторами». Открытие выставки «Генерируя искусство будущего» в музее «Эрарта» запланировано на 5 октября.

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