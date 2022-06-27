Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, тема выставки этого года — «Голос городов» — сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. При создании работ кураторы «Эрарты» и команда соцсети предлагают авторам найти вдохновение в окружающем их пространстве: от романтики двора и граффити на футбольной коробке до той самой «хрущевки», где прошло детство.

Творческим манифестом может стать что угодно: снимок на полароид, коллаж или лирический речитатив под неспешный бит — разные авторы соберутся, чтобы дать голос своему городу.

Принять участие в конкурсе, по итогам которого будет сформирована экспозиция выставки, могут непрофессиональные или начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу в своем сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta22. Авторы могут предложить несколько вариантов, однако жюри выберет только по одному от каждого победителя.

Конкурс продлится с 24 июня до 2 августа включительно, итоги будут озвучены 29 августа в сообществе «ВКонтакте с авторами».