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ВКонтакте и «Эрарта» проведут выставку работ, вдохновленных эстетикой спальных районов. Как принять участие?

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ВКонтакте и музей современного искусства «Эрарта» проведут выставку «Голос городов», вдохновленную эстетикой спальных районов городов. Рассказываем, как принять в ней участие — а сделать это может любой желающий.

Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, тема выставки этого года — «Голос городов» — сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. При создании работ кураторы «Эрарты» и команда соцсети предлагают авторам найти вдохновение в окружающем их пространстве: от романтики двора и граффити на футбольной коробке до той самой «хрущевки», где прошло детство.

Творческим манифестом может стать что угодно: снимок на полароид, коллаж или лирический речитатив под неспешный бит — разные авторы соберутся, чтобы дать голос своему городу.

Принять участие в конкурсе, по итогам которого будет сформирована экспозиция выставки, могут непрофессиональные или начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу в своем сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta22. Авторы могут предложить несколько вариантов, однако жюри выберет только по одному от каждого победителя.

Конкурс продлится с 24 июня до 2 августа включительно, итоги будут озвучены 29 августа в сообществе «ВКонтакте с авторами»

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