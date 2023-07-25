Лучший новый (и пока незакрашенный!) стрит-арт Петербурга: выбор куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря

Вексельная инсталляция, игра слов и муралы: специально для «Собака.ru» куратор «Стрит-арт хранения» в «Севкабель Порту» Алина Зоря выбрала интересные уцелевшие работы за последний год, ради которых стоит приехать в Петербург.
«Что делать?» от арт-группы «Явь»
Литейный проспект, 55
Одна из самых удачных интервенций стрит-артистов в пространство исторического центра. На стенах Полиграфического предприятия №3 петербургские художники создали мурал, название которого отсылает к роману Чернышевского. Номинация выбрана неслучайно. В 1863 году Николай Некрасов будучи на тот момент редактором «Современника» спешил с рукописью Чернышевского в типографию, однако по дороге ее потерял. Некрасов подал объявление о пропаже в газету и, к счастью, рукопись была найдена. Помимо самого писателя, на стенах здания художники изобразили Маяковского, Ахматову, Гоголя и Блока с отсылками к их произведениям.
«Мышление краба» от Владимира Net
у Воронцовского бульвара в городе Мурино
Это воксельная 117-килограммовая инсталляция в поле между Мурино и Буграми. Вот что сам автор говорит о работе: «Название — отсылка к крабам в ведре, откуда выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку». По словам художника, люди заставляют усомниться в принятых решениях, и это развивает внутренние страхи, неуверенность. Посыл простой — не допускать этого. В апреле этого года краб потерял один глаз, однако уже в мае Владимира Net восстановил арт-объект.
Пиксельная инсталляция «Порт»
На территории «Севкабель Порта»
В Петербурге можно встретить большое количество мозаик малых форм. Многие из них — дело рук уличного художника Вовы Net. При создании пиксельного капитана на Севкабеле артист впервые использовал мозаику собственного производства: матовый китель сделан из гипса, а золотые элементы — из эпоксидной смолы и потали. Работа стала продолжением серии персонажей, которых Вова Net ранее разместил на территории Порта. Например, в июне прошлого года там появились четыре мозаичных тинэйджера с собакой.
Максим Има, Сергей Кк, Иван Ильинский «Расцвет — падение — перерождение»
Исткабель, около галереи 10.203
В коридоре между западной и восточной частью Порта коллектив уличных художников 10.203, лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство», в прошлом году разместили муралы. Центральным мотивом шести масштабных полотен стала флора. Она представлена в разных состояниях, отсылающих к теме цикличности всего живого. В каждой отдельной паре работ сохранены стилистические особенности авторов: Иван Ильинский работает с масштабными цветовыми пятнами, Максим Има, напротив, наполняет работы характерной детализацией, а Сергей Кк демонстрирует художественную фотографию.
Владимир Абих «Навсегда»
На территории «Севкабель Порта»
Эта работа из целой серии художника, соорганизатора партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», Владимира Абиха о переосмысление времени и его жестокой ненадежности. Надпись выполнена антиквой — шрифтом с засечками, зародившимся на заре книгопечатания. Большинство трактактов XV-XIX веков были напечатаны ей. Здание, на котором выполнен текст, вероятно, скоро снесут. Кстати, «Навсегда» связывает Петербург с городом Черноисточинск, где Абих создал похожую надпись на доме, подготовленном под снос, в 2020 году.
Владимир Абих «Будет видно»
Пр. Обуховской обороны, 42к2
Это стрит-арт на краснокирпичном заброшенном здании в районе Елизаровской. В этой работе художник по всем нормам русского концептуального искусства использует игру слов. Текст под определенным углом перекрывают деревья, из-за чего из фразы «Будет видно» получается «Будет дно». «Чувство тревоги уже давно сменилось чувством обреченности, по канону драмы где-то впереди должна быть надежда. Хочется сказать, что будет видно, но боюсь, что будет дно», — комментирует Абих.
Илья Хекс
Тамбовская, 76Б
Эту работу Илья Хекс создал в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш». Само здание, обнажившее кирпичную поверхность, явило для художника основу. Добавив лишь несколько уверенных штрихов, Илья создал до боли узнаваемый образ русского одноэтажного дома. 29 ноября с работой случился апдейд. Однако на этот раз коммунальщики не стали закрашивать работу, а проявили творческий подход: рядом появились узнаваемые петербургские локации, а сама постройка была заселена персонажами.
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