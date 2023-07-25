Лучший новый (и пока незакрашенный!) стрит-арт Петербурга: выбор куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря

«Мышление краба» от Владимира Net

у Воронцовского бульвара в городе Мурино

Это воксельная 117-килограммовая инсталляция в поле между Мурино и Буграми. Вот что сам автор говорит о работе: «Название — отсылка к крабам в ведре, откуда выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку». По словам художника, люди заставляют усомниться в принятых решениях, и это развивает внутренние страхи, неуверенность. Посыл простой — не допускать этого. В апреле этого года краб потерял один глаз, однако уже в мае Владимира Net восстановил арт-объект.