Музей «Полторы комнаты» открывает новое пространство «Квартира №34» в доме Мурузи. Куратор первой выставки — Марина Лошак

Здесь, в квартире буквально над полутора комнатами семьи Бродских, жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Впоследствии им так понравился этот доходный дом, что они сменили в нем четыре квартиры и прожили в общей сложности 23 года. В своих квартирах супруги устраивали знаменитый салон Мережковских — литературные собрания в Петербурге на рубеже веков, гостями которого в разное время были Чехов, Блок, Пяст, Белый и многие другие.
«Квартира №34» — новое пространство музея «Полторы комнаты» в доме Мурузи на Литейном проспекте, спроектированное художником и архитектором Александром Бродским. Здесь старые грузинские ковры соседствуют с действующим камином и уникальной подборкой книг, а из эркера и двух балконов открывается вид на Спасо-Преображенскую площадь и перспективу улицы Пестеля. В «Квартире №34» будут проходить выставки, а в свободное от экспозиций время здесь можно будет пожить (да-да!).
Первым выставочным проектом нового пространства станет кураторская выставка Марины Лошак «От руки», которая расскажет о «сакральном значении текста» для русской культуры. В экспозиции представят рукописные списки советского времени — переписанные на обрывках листов и в школьных тетрадях тексты неподцензурных поэтов Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других — как отмечают в музее, «тех самых "источников света" для Иосифа Бродского, без которых он "как человек и как писатель стоил бы немного"».
В числе других экспонатов — подлинная черновая тетрадь самого Иосифа Бродского: редкий пример рукописной записи текста поэта. Каждый посетитель сможет создать свой экспонат для выставки, переписав понравившейся текст Бродского от руки и закрепив его на стенах квартиры.
О выставке «От руки»:
Акт переписывания стихотворения, на первый взгляд, может показаться механистичным, однако в процессе письма автоматическое воспроизведение текста начинает уступать смысловому. Вы начинаете следовать за поэтом, чувствовать связь между абстрактной строфикой и ритмом. Таким образом вы проживаете поэтический текст через собственное тело. Иосиф Бродский просил своих студентов учить стихи наизусть, так как считал, что каждое выученное наизусть стихотворение можно считать своим. На нашей выставке мы попросим вас написать текст от руки, так как считаем, что так мы можем приблизиться к автору. Мы просим вас вернуться в догутенберговскую эпоху, в эпоху немеханической репродукции, где почерк снова имеет значение.
Выставка «От руки» будет открыта с 9 июня по 8 июля 2023 года в пространстве «Квартира №34» в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24.
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