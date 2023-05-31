Музей «Полторы комнаты» открывает новое пространство «Квартира №34» в доме Мурузи. Куратор первой выставки — Марина Лошак

Первым выставочным проектом нового пространства станет кураторская выставка Марины Лошак «От руки», которая расскажет о «сакральном значении текста» для русской культуры. В экспозиции представят рукописные списки советского времени — переписанные на обрывках листов и в школьных тетрадях тексты неподцензурных поэтов Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других — как отмечают в музее, «тех самых "источников света" для Иосифа Бродского, без которых он "как человек и как писатель стоил бы немного"».

В числе других экспонатов — подлинная черновая тетрадь самого Иосифа Бродского: редкий пример рукописной записи текста поэта. Каждый посетитель сможет создать свой экспонат для выставки, переписав понравившейся текст Бродского от руки и закрепив его на стенах квартиры.