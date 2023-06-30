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Искусство

Эрмитаж купил почти за 2 миллиона рублей картину Раффаэле Карелли «Тарантелла»

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Музей совершил сделку с неизвестным продавцом. Полотно пополнит государственную часть Музейного фонда России. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Boris Stroujko|/shutterstock

Из данных системы госзакупок следует, что картина кисти итальянского художника обошлась государственному музею в 1,75 миллионов рублей. Ее размер — 72х91,5 см. 26 июня она была передана музею, акт её приема-передачи подписала главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина. В акте приема-передачи состояние картины середины XIX века описано так: «кракелюр по всей поверхности (особенно заметный в нижнем левом углу), кое-где утрачен красочный слой, точечные реставрационные тонировки, неравномерное пожелтение лака, поверхностные загрязнения».

В Эрмитаже также рассказали почему продавец остался анонимным. По общему правилу, предусмотренному ч. 7 ст. 5 закона «О контрактной системе…», оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике закупки. Именно поэтому данные о продавце культурных ценностей могут не размещаться в системе ЕИС «Закупки».

На днях «Дама с веером» Густава Климта установила аукционный рекорд картин художника. Ее финальная стоимость — на £20 млн больше заявленной.

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