«Дама с веером» Густава Климта выставлена на торги за 65 млн фунтов — это рекорд для европейского аукциона

Она считается последней картиной, написанной Климтом накануне своей смерти в феврале 1918 года. Как отмечают в Sotheby’s, «красивый, богатый и манящий портрет неназванной женщины объединяет в себе все техническое мастерство и творческое изобилие, которые определяют величайшие работы Климта».
После смерти Климта его студия в летнем домике в 13-м районе Вены опустела. Художник Эгон Шиле и близкая подруга Климта, модель Эмилия Флеге пытались спасти студию, однако им это не удалось — через несколько лет участок был перепланирован. После этого картина «Дама с веером» попала в коллекцию промышленника Эрвина Белера, который показал ее на венской выставке Кунчау в 1920 году. Позже она прошла через коллекцию Рудольфа Леопольда и была приобретена нынешним владельцем в середине 1990-х годов.
Картина «Дама с веером» на мольберте в мастерской Климта, 1918 год
О картине «Дама с веером» Густава Климта:
Sotheby's представляет работу, которая является не только звездой летнего аукционного сезона в Лондоне, но и одним из лучших и наиболее ценных произведений искусства, когда-либо предлагавшихся в Европе. Все еще стоявшая на мольберте в мастерской Густава Климта в момент неожиданной и безвременной смерти художника в феврале 1918 года, «Дама с веером» — красивый, богатый и манящий портрет неназванной женщины — объединяет в себе все техническое мастерство и творческое изобилие, которые определяют величайшие работы Климта.
Захватывающий фон с восточными мотивами, палитра бирюзового, желтого, розового, фиолетового и оранжевого цветов и уверенная красота безымянной натурщицы не ослабевают: спустя более века после написания работы она продолжает очаровывать и интриговать.
«Дама с веером» в квартире Эрвина Белера, около 1920 года
Аукцион современного искусства пройдет 27 июня. Начальная стоимость произведения Густава Климта составляет 65 миллионов фунтов стерлингов — это рекорд для европейского аукциона. Сопровождают полотно Климта, которое в Sotheby's называют «культовой картиной», основные работы художников эпохи модерна — в том числе Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Рене Магритта и Клода Моне, а также послевоенных мастеров Барбару Хепворт, Франка Ауэрбаха и Си Твомбли и гигантов конца XX века Жана-Мишеля Баския, Герхарда Рихтера и Синди Шерман.
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