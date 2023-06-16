«Дама с веером» Густава Климта выставлена на торги за 65 млн фунтов — это рекорд для европейского аукциона

Аукционный дом Sotheby's

О картине «Дама с веером» Густава Климта:

Sotheby's представляет работу, которая является не только звездой летнего аукционного сезона в Лондоне, но и одним из лучших и наиболее ценных произведений искусства, когда-либо предлагавшихся в Европе. Все еще стоявшая на мольберте в мастерской Густава Климта в момент неожиданной и безвременной смерти художника в феврале 1918 года, «Дама с веером» — красивый, богатый и манящий портрет неназванной женщины — объединяет в себе все техническое мастерство и творческое изобилие, которые определяют величайшие работы Климта.

Захватывающий фон с восточными мотивами, палитра бирюзового, желтого, розового, фиолетового и оранжевого цветов и уверенная красота безымянной натурщицы не ослабевают: спустя более века после написания работы она продолжает очаровывать и интриговать.