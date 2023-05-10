Живопись, графику и скульптуры Петрова-Водкина, Кустодиева и других художников-неоклассицистов покажут в Русском музее

Как рассказали в Русском музее, расцвет неоклассицизма в России конца 1900-х — начала 1910-х годов, совпавший со строительным бумом перед Первой мировой войной, преобразил не только сотни больших и малых городов, но и дворянские усадьбы. В то время вновь стала актуальной идея синтеза искусств: зодчие не мыслили свои сооружения без скульптуры и монументальной живописи.

«В этой сфере активно работали живописцы Евгений Лансере, Мстислав Добужинский, Игнатий Нивинский, Александр Яковлев и Василий Шухаев, Николай Тырса, Владимир Конашевич, а в последний год своей жизни и Валентин Серов. Подлинный расцвет скульптура неоклассицизма пережила в творчестве Сергея Коненкова и Андрея Матвеева. Множество зданий Петербурга, возведенных в начале ХХ века, своими скульптурами и рельефами украсил Владимир Кузнецов», — отмечают в музее.