Живопись, графику и скульптуры Петрова-Водкина, Кустодиева и других художников-неоклассицистов покажут в Русском музее

Экспозиция посвящена крупнейшему наряду с авангардным движением направлению в отечественном искусстве начала XX века, оказавшему существенное влияние также на отечественную архитектуру, театр, музыку, моду и повседневную жизнь.
В рамках выставки «Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России», которая откроется в Русском музее в июне, представят живопись, графику и скульптуры из собрания Русского музея авторства Валентина Серова, Льва Бакста, Константина Сомова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Яковлева, Василия Шухаева, Георгия Нарбута, Сергея Чехонина, Сергея Коненкова, Александра Матвеева, Ивана Фомина, Александра Самохвалова и других мастеров неоклассицизма — направления, представители которого стремлении создать «большой стиль» обращались к высоким традициям культуры античности, эпохи Ренессанса и классицизма.
Как рассказали в Русском музее, расцвет неоклассицизма в России конца 1900-х — начала 1910-х годов, совпавший со строительным бумом перед Первой мировой войной, преобразил не только сотни больших и малых городов, но и дворянские усадьбы. В то время вновь стала актуальной идея синтеза искусств: зодчие не мыслили свои сооружения без скульптуры и монументальной живописи.
«В этой сфере активно работали живописцы Евгений Лансере, Мстислав Добужинский, Игнатий Нивинский, Александр Яковлев и Василий Шухаев, Николай Тырса, Владимир Конашевич, а в последний год своей жизни и Валентин Серов. Подлинный расцвет скульптура неоклассицизма пережила в творчестве Сергея Коненкова и Андрея Матвеева. Множество зданий Петербурга, возведенных в начале ХХ века, своими скульптурами и рельефами украсил Владимир Кузнецов», — отмечают в музее.
Крупнейшим образцом осуществления неоклассической программы в монументальном искусстве предреволюционной поры стал Казанский вокзал в Москве. Его строители привлекли к проектированию монументальных композиций, призванных украсить интерьеры вокзала, целую плеяду мастеров «Мира искусства» — Александра Бенуа, Евгения Лансере, Мстислава Добужинского, Зинаиду Серебрякову, Бориса Кустодиева, Николая Рериха, Павла Кузнецова.
«Художники, работавшие над эскизами росписей и панно, полагали, что вновь возвращается эпоха «высокого стиля», эпоха Джованни Баттиста Тьеполо и Антонио Перезинотти, великих монументалистов XVIII столетия. Однако вследствие революционных событий 1917 года и Гражданской войны ни один из множества готовых проектов убранства Казанского вокзала не был реализован», — рассказали в Русском музее.
Выставка «Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России» с 15 июня по 11 сентября 2023 года в Русском музее, Корпус Бенуа.
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