«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

За графикой, акварелями и фарфором с авторской росписью Александра Траугота охотятся фанаты и коллекционеры, а книга «Мастер и Маргарита» с его рисунками, выпущенная в издательстве «Вита Нова» ограниченным тиражом, стала библиографической редкостью. Абсолютная легенда Петербурга, мудрейший художник-трудоголик, который когда-то основал «арефьевский круг» (и так и не вошел в него!), начал рисовать еще в блокадном Ленинграде и до сих пор пишет по десять часов в сутки — для книг, для друзей или для себя. Наследник династии живописцев — сказки с рисунками под инициалами Г. А. В. Траугот были, пожалуй, в каждой советской семье — не любит выставки, но в прошлом году Русский музей устроил ретроспективу «Внутренняя книга», приуроченную к 90-летию мастера. Он по-прежнему ставит тройную подпись Г. А. В. Траугот (Александр, его отец и брат работали втроем): не только в память о своих близких, но и оставаясь с ними в непрерывном диалоге.