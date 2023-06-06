«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» все ближе. Оно состоится в этот четверг, 8 июня, на Левашовском хлебозаводе. Редакция «Собака.ru» объявляет лауреатов в номинации «Искусство».
Planet 9
Агния Стерлигова, Саша Кармаев
Архитектор Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев — вместе бюро Planet 9 — устроили в Петербурге два интерактивных выставочных суперхита: экспозиция-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» и блокбастер ЦВЗ «Манеж» «Первая позиция — русский балет». Их междисциплинарные выставки-аттракционы стали всероссийским феноменом.
Команда галереи 10.203
Максим Има, Турбен, Хаксли (Иван Ильинский), Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto
10.203 — это творческое объединение и совместная мастерская уличных художников на «Исткабеле», где в бывших заводских цехах Максим Има, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский), Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto показывают проекты не только резидентов своего сообщества, но и других важных акторов локальной сцены. Собирают аншлаги, прокачивают нетворкинг стрит-артистов и не только, запустили феерическое виртуальное выставочное пространство в коллаборации со студией НРТХ (онлайн-бродилка с граффити — это топ!).
Ольга Профатило и Юлия Вяткина
Основательницы галереи MYTH
Основательницы галереи современного российского искусства MYTH собрали самый убедительный пул молодых художников (от всеобщей любимицы Алины Глазун до скульптора Никиты Селезнева, чья работа только что пополнила коллекцию музея современного искусства в Нью-Йорке), продолжают международную экспансию и не забывают про локальный рынок: выпустили коллаб с концепт-стором «ПАЛАТЫ», а на петербургской ярмарке «1703» покажут соло-стенд Вадима Михайлова.
Александр Траугот
Легендарный художник
За графикой, акварелями и фарфором с авторской росписью Александра Траугота охотятся фанаты и коллекционеры, а книга «Мастер и Маргарита» с его рисунками, выпущенная в издательстве «Вита Нова» ограниченным тиражом, стала библиографической редкостью. Абсолютная легенда Петербурга, мудрейший художник-трудоголик, который когда-то основал «арефьевский круг» (и так и не вошел в него!), начал рисовать еще в блокадном Ленинграде и до сих пор пишет по десять часов в сутки — для книг, для друзей или для себя. Наследник династии живописцев — сказки с рисунками под инициалами Г. А. В. Траугот были, пожалуй, в каждой советской семье — не любит выставки, но в прошлом году Русский музей устроил ретроспективу «Внутренняя книга», приуроченную к 90-летию мастера. Он по-прежнему ставит тройную подпись Г. А. В. Траугот (Александр, его отец и брат работали втроем): не только в память о своих близких, но и оставаясь с ними в непрерывном диалоге.
Нина Тарасова
Руководитель сектора прикладного искусства в Эрмитаже, куратор
Нина Тарасова — азартный хранитель (коллекция моды XX–XXI веков — ее затея) и смелый куратор. Именно ей мы обязаны экспозицией-блокбастером «Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого», после которой император уже никогда не будет прежним. Оказывается, историческая фигура в парадном мундире когда-то была неистовым модником. Доказательство: 300 предметов, большая часть из которых — абсолютный кутюр!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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