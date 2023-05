Marina Gisich Gallery, Masters Digital, MYTH Gallery и «Палаты» примут участие в ярмарке искусства «1703» в Петербурге

В этом году в ярмарке «1703» примут участие более 30 галерей Петербурга, Москвы, Калуги и Нижнего Новгорода, которые представят работы как уже состоявшихся, так и молодых авторов — в том числе 11.12 Gallery, 3L Store, галерея «573», Art & Brut Gallery, Arts Square Gallery, Artstory Gallery, Artzip, Askeri Gallery, A-s-t-r-a, центр визуальной культуры Béton, Generative Gallery, Grabar Gallery, Fineart Gallery, K2 Studio, Krokin Gallery, Lumiere Gallery, Maison 25, Marina Gisich Gallery, Masters Digital Gallery, MYTH Gallery, Namegallery, Pennlab Gallery, Pogodina Gallery, Pop Up Gallery, Pro Art’s, Third Place NFT, Triumph Gallery, VS Gallery, «Е.К.Арт-бюро», «Культпроект», «Март», «Палаты», «Тираж 1/1».

В этом году организаторы отказались от гибридного формата с большой выставочной частью и «сконцентрировалась на главном: стать местом встречи галерей и актуального искусства со зрителями — потенциальными коллекционерами». Помимо основной, выставочной программы, в рамках второго сезона «1703» пройдет культурно-образовательная часть — с лекторием, дискуссионной площадкой и медиациями. Эксперты в области современной культуры расскажут о галерейном бизнесе, новых технологиях в искусстве, фотографии, дизайне, молодом искусстве и образовании в арт-бизнесе.

В этом году ярмарка искусства «1703» вновь войдет в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума — событие пройдет с 14 по 18 июня в пространстве Центрального выставочного зала «Манеж».

16+