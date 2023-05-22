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Искусство

«Подписные издания» выставили оригинальную акварельную иллюстрацию Павла Пепперштейна к «Алисе в Зазеркалье»

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Все вырученные средства пойдут в фонд поддержки онкологических больных «AdVita», благотворительный проект «Ночлежка», помогающий бездомным, и фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Пресс-служба книжного магазина "Подписные издания"

Сам аукцион начнется 24 мая в 12:00 и закончится 25 мая в 18:00. Торги пройдут в телеграм-канале «Подписных изданий», в комментариях к посту о начале аукциона.

На четвертых по счету торгах совместно с Музеем современного искусства «Гараж» выставят оригинальную акварельную иллюстрацию Павла Пепперштейна к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Лот предоставил сам художник из личного архива.

Все вырученные средства поделят поровну между тремя благотворительными организациями: фондом поддержки онкологических больных «AdVita», благотворительным проектом «Ночлежка», помогающий бездомным, и фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Напомним, в прошлом году «Подписные издания» выставили книгу с автографом (!) Бродского на аукцион в поддержку благотворительных организаций. Сборник стихотворений «A Part of Speech» ушел с молотка за 1 050 000 рублей.

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