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Искусство

В петербургском Музее Арктики и Антарктики открыли выставку об экспедиции норвежского ученого Фритьофа Нансена

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Ретроспективная экспозиция связана с одним из самых известных эпизодов в освоении Арктики. Она была подготовлена издательством «Паулсен» к 130-летию начала экспедиции Фритьофа Нансена на судне «Фрам» в 1893-1896 годах.

Фото: Пресс-служба Российского государственного музея Арктики и Антарктики

Выставка носит название «Нансен в фотографиях». Там представлены редкие архивные фотографии и дневниковые записи участников легендарной экспедиции. Но помимо фотоснимков, сделанных во время подготовки к плаванию, посетители выставки смогут ознакомиться со всеми этапами экспедиции и посмотреть, какие маршруты прокладывали мореплаватели. Также у них будет возможность изучить документы, книги и медали из коллекции Музея Арктики и Антарктики, связанные с этим знаковым путешествием.

Выставка будет открыта до 18 июня 2023 года включительно.

Музей Академии художеств продлил выставку «Образы счастья» в советской послевоенной живописи. В экспозицию вошли более 120 живописных произведений из собрания музея, иллюстрирующих основную тему советской живописи первых послевоенных десятилетий — тему радостного восприятия мира.

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