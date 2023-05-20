В петербургском Музее Арктики и Антарктики открыли выставку об экспедиции норвежского ученого Фритьофа Нансена

Выставка носит название «Нансен в фотографиях». Там представлены редкие архивные фотографии и дневниковые записи участников легендарной экспедиции. Но помимо фотоснимков, сделанных во время подготовки к плаванию, посетители выставки смогут ознакомиться со всеми этапами экспедиции и посмотреть, какие маршруты прокладывали мореплаватели. Также у них будет возможность изучить документы, книги и медали из коллекции Музея Арктики и Антарктики, связанные с этим знаковым путешествием.

Выставка будет открыта до 18 июня 2023 года включительно.

Музей Академии художеств продлил выставку «Образы счастья» в советской послевоенной живописи. В экспозицию вошли более 120 живописных произведений из собрания музея, иллюстрирующих основную тему советской живописи первых послевоенных десятилетий — тему радостного восприятия мира.