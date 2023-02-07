«Образы счастья» в советской послевоенной живописи покажут на выставке в Музее Академии художеств

Музей Академии художеств

Об «образах счастья» в советской живописи:

Советская живопись первых послевоенных десятилетий — уникальное явление в истории советской академической школы. В героическое время, когда главной задачей нашей страны было восстановление разрушенной войной экономики, советское искусство переживало непростой эволюционный этап развития. Для него было характерно переосмысление реалистических традиций художественной школы довоенного времени и обращение к новым темам и образам, которые были менее связаны с обязательным соблюдением идеологических правил создания художественного произведения в рамках официального искусства «социалистического реализма».

Наступившее после войны время надежд формирует новую творческую концепцию советских художников. Этим обусловлен выбор сюжетов, связанных с темами героического противостояния человека и природы или радостного открытия новых «географических» пространств, включая мир космоса, отражающих общее участие каждого в деле масштабного преображения послевоенного мира, внимание к повседневной красоте человеческой жизни.