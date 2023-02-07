«Образы счастья» в советской послевоенной живописи покажут на выставке в Музее Академии художеств

В экспозицию войдут более 120 живописных произведений из собрания музея, иллюстрирующих основную тему советской живописи первых послевоенных десятилетий — тему радостного восприятия мира.
Об «образах счастья» в советской живописи:
Советская живопись первых послевоенных десятилетий — уникальное явление в истории советской академической школы. В героическое время, когда главной задачей нашей страны было восстановление разрушенной войной экономики, советское искусство переживало непростой эволюционный этап развития. Для него было характерно переосмысление реалистических традиций художественной школы довоенного времени и обращение к новым темам и образам, которые были менее связаны с обязательным соблюдением идеологических правил создания художественного произведения в рамках официального искусства «социалистического реализма».
Наступившее после войны время надежд формирует новую творческую концепцию советских художников. Этим обусловлен выбор сюжетов, связанных с темами героического противостояния человека и природы или радостного открытия новых «географических» пространств, включая мир космоса, отражающих общее участие каждого в деле масштабного преображения послевоенного мира, внимание к повседневной красоте человеческой жизни.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, многие авторы экспонируемых на выставке картин стали в последующие десятилетия известными советскими художниками, чьи работы вошли в золотой фонд советского изобразительного искусства. Среди них Василий Арапов, Ростислав Вовкушевский, Лилия Давиденкова, Вячеслав Загонек, Герман Егошин, Олег Еремеев, Леонид Кабачек, Энгельс Козлов, Борис Лавренко, Анатолий Левитин, Николай Ломакин, Николай Осенев, Мария Рудницкая, Таир Салахов, Андрей Соколов, Юрий Тулин, Сергей Шильников и другие.
В рамках выставки, которая откроется 9 февраля в парадных залах Музея Академии художеств, также пройдут концерт советской песни «Нам песня строить и жить помогает» (18 февраля), циклы лекций «Мода и быт» (19 февраля-2 апреля) и «Советской искусство» (26 февраля-12 марта), а 22 февраля, 8 и 22 марта и 5 апреля можно будет попасть на кураторскую встречу «Выбор куратора: Образы счастья» с заместителем директора по науке Федором Громовым.
Выставка «Образы счастья» пройдет с 9 февраля по 9 апреля 2023 года.
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