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Искусство

С начала года петербургские музеи посетили 4 миллиона раз

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Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Такие цифры позволили выйти на допандемийный уровень посещаемости.

Boris Stroujko|/shutterstock

В городском комитете по культуре рассказали, что основные причины кроются в смягчении коронавирусных ограничений. Значительно увеличился и внутренний туризм. Наибольшей популярностью у туристов пользуются Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор, а также Центральный выставочный зал «Манеж».

Также в комитете отметили, что спросом среди населения продолжает пользоваться программа «Пушкинская карта» — за первые четыре месяца этого года с ее помощью реализовали более 60 тысяч музейных билетов.

На майские праздники Петербург посетят более полумиллиона туристов. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что город готовится принять 600 тысяч гостей. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом.

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