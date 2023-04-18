В Sony World Photography Awards-2023 победил снимок, сгенерированный ИИ. Его автор отказался от премии — и объяснил, почему подал заявку

Борис Эльдагсен

О снимке, сгенерированном ИИ:

Спасибо, что выбрали мою работу и сделали это историческим моментом, поскольку это первое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, которое победило в престижном международном фотоконкурсе.

Кто из вас знал или подозревал, что снимок был создан искусственным интеллектом? Что-то в этом не так, правда? Искусственные изображения и фотография не должны конкурировать друг с другом в такой награде. Это разные сущности. ИИ — это не фотография. Поэтому я не приму награду.

Я подал заявку как нахальная обезьяна, чтобы узнать, готовы ли оргкомитеты к тому, чтобы в конкурсах участвовали сгенерированные нейросетью изображения. И они не готовы. Нам, фотомиру, нужна открытая дискуссия. Дискуссия о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет. Достаточно ли велик «зонтик фотографий», чтобы в него вошли изображения ИИ, или это будет ошибкой?

Своим отказом от награды я надеюсь ускорить эти дебаты. Я являюсь фотографом в течение 30 лет — и занимался фотографией задолго до того, как обратился к ИИ. Я понимаю плюсы и минусы этого спора и буду рад присоединиться к разговору.