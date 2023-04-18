В Sony World Photography Awards-2023 победил снимок, сгенерированный ИИ. Его автор отказался от премии — и объяснил, почему подал заявку

Немецкий фотограф Борис Эльдагсен получил награду в номинации «Свободное творчество» за снимок под названием «Псевдоамнезия: Электрик». Оргкомитет премии описал его как «навязчивый черно-белый портрет двух женщин из разных поколений, напоминающий визуальный язык семейных портретов 1940-х годов». Однако изображение было сгенерировано искусственным интеллектом и не являлось реальной фотографией.
Представитель Всемирной организации фотографии заявил, что, хоть судьи и были осведомлены о том, что при создании изображения использовался искусственный интеллект, у них сложилось впечатление, что это было «совместное творчество» и что Эльдагсен «намеренно» ввел их в заблуждение. «Мы приветствует различные экспериментальные подходы к созданию изображений — от цианотипов и рентгенограмм до передовых цифровых практик. После нашей переписки с Борисом и предоставленных им гарантий мы почувствовали, что его заявка соответствует критериям для этой категории, и мы поддержали его участие», — отметил он.
О том, почему Эльдагсен выдвинул сгенерированный снимок на конкурс, фотограф рассказал на своем личном сайте.
О снимке, сгенерированном ИИ:
Спасибо, что выбрали мою работу и сделали это историческим моментом, поскольку это первое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, которое победило в престижном международном фотоконкурсе.
Кто из вас знал или подозревал, что снимок был создан искусственным интеллектом? Что-то в этом не так, правда? Искусственные изображения и фотография не должны конкурировать друг с другом в такой награде. Это разные сущности. ИИ — это не фотография. Поэтому я не приму награду.
Я подал заявку как нахальная обезьяна, чтобы узнать, готовы ли оргкомитеты к тому, чтобы в конкурсах участвовали сгенерированные нейросетью изображения. И они не готовы. Нам, фотомиру, нужна открытая дискуссия. Дискуссия о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет. Достаточно ли велик «зонтик фотографий», чтобы в него вошли изображения ИИ, или это будет ошибкой?
Своим отказом от награды я надеюсь ускорить эти дебаты. Я являюсь фотографом в течение 30 лет — и занимался фотографией задолго до того, как обратился к ИИ. Я понимаю плюсы и минусы этого спора и буду рад присоединиться к разговору.
Пресс-секретарь Sony World Photography Awards заявил, что оргкомитет премии «признает важность этой темы и ее влияния на формирование имиджа сегодня». «Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего изучения этой темы по нашим различным каналам и программам и приветствуем разговор вокруг нее. Хотя элементы методов искусственного интеллекта актуальны в художественном контексте создания изображений, награды всегда были и будут оставаться платформой для поощрения совершенства и мастерства фотографов и художников, работающих в этой сфере», — отметил он.
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