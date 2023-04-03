Музей-усадьба Репина «Пенаты» запускает цикл встреч с хранителем Верой Ловягиной «О чем молчат предметы»

Первая пройдет уже в эту среду, 5 апреля — хранитель фонда музея расскажет об экспонатах, размещенных в рабочем кабинете Ильи Репина. Участники встречи смогут поближе познакомиться с отдельными экспонатами музея, а некоторые из них даже подержать в руках.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, рабочий кабинет Ильи Репина стал последней пристройкой к дому художника — за большим столом художник писал воспоминания, впервые увидевшие свет уже после его смерти, в 1937 году, под названием «Далекое близкое». За этим же столом по утрам художник аккуратно отвечал на многочисленные письма — он не оставлял ни одного из них без ответа.
О предметах в рабочем кабинете художника:
Эпистолярная работа художника проходила в окружении дорогих и милых сердцу Репина предметов: это ларец кустарной работы абрамцевских мастеров, который был преподнесен Репину с письмами-соболезнованиями по поводу покушения на его картину «Иван Грозный и сын его Иван» в 1913 году; пресс розового мрамора — дар архитектора Свиньина после постройки правого крыла Русского музея; скульптурные портреты друзей Репина в исполнении Ильи Гинцбурга и ряд других, подробный рассказ о которых пойдет во время беседы. Участникам встречи будет предоставлена возможность ближе познакомиться с отдельными предметами, а некоторые из них даже подержать в руках.
Следующая встреча в рамках цикла «О чем молчат предметы» пройдет 19 апреля и будет посвящена столовой. Здесь, наряду с подробным рассказом о пенатском творческом наследии художника, речь пойдет о правилах круглого стола, о «Поваренной книге», автором которой была последняя спутница жизни Репина Наталья Нордман-Северова, о гостях дома, о нравах и обычаях, о мифах и реалиях жизни в Пенатах.
3 мая расскажут о том, какую роль фотоаппарат «Кодак» сыграл в создании картины «Заседание Государственного совета», а также как исторические бытовые предметы и предметы одежды стали героями картин Репина. 17 мая встреча пройдет в мастерской Репина. Малоизвестная сторона личности художника как скульптора раскроется на примере его скульптурных произведений, а содержимое пенатских сундуков приоткроет тайну работы над отдельными образами репинских картин.
Заключительная встреча в рамках цикла пройдет 31 мая — слушателям представится возможность познакомиться с жизнью в «Пенатах» посредством воспоминаний современников Репина.
Встречи в рамках цикла будут начинаться в 16:00 или 17:00, вход по билетам.
Напомним, сейчас в Музее-усадьбе «Пенаты» проходит выставка о друзьях и соседях Ильи Репина. Соседей художника объединял не только приятый отдых — купание, катание на лодках, рыбалка, игра в крокет или совместное чаепитие, но и деятельность в Обществе благоустройства Куоккалы, различные просветительские и развлекательные мероприятия. В местном театре играли пьесы, читали лекции, смотрели документальное кино, устраивали благотворительные аукционы, а при инициативе жен Репина и военного инженера Вадима Стаценко был организован детский сад.
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