В музее-усадьбе «Пенаты» открывается выставка о друзьях и соседях Ильи Репина

Как рассказали в Музее Академии художеств, соседи Репина были постоянными участниками литературно-музыкальных сред в «Пенатах»: в их исполнении звучала музыка, литераторы читали свои новые произведения. Соседские дети имели возможность брать уроки у художника: своим учителем Репина считали ставший художником сын виолончелиста Альберта Пуни Иван и прославившийся в Европе живописец и график Юрий Анненков.

Почти всех своих соседей Репин неоднократно писал и рисовал: супругов Стаценко, писателя Евгения Чирикова, коллекционера Николая Ермакова, художника Василия Леви. Неоднократно ему позировал Корней Чуковский — Репин финансово помог ему купить собственный дом в поселке Оллила. В 1913 году в кабинете Репина в «Пенатах» был написан портрет Владимира Бехтерева, его усадьба «Тихий берег» находилась в районе мызы Ино (Приветнинское) — в тридцати километрах от Куоккалы.

В 1926 году художнику позировала вторая жена Бехтерева Берта Яковлевна. После Революции совместная деятельность по устройству выставок объединила Репина и Леви. В качестве доверенного лица художника он организовал более 50 выставок в Европе, Финляндии, Скандинавии и в Соединенных Штатах Америки. Один из первых портретов, созданных Репиным после Революции, стал портрет жены Леви Беатрисы 1918 года написания.

«Усадьба Репина и Нордман была гостеприимна и необычайно интересна для многих, а после Революции, в годы независимости Финляндии, она стала островком русской культуры. В усадьбе Репин прожил 30 лет. За эти годы вокруг него образовалось удивительное содружество талантливых людей. Их встречи и разносторонняя деятельность определили особую атмосферу этих мест. Здесь всегда царил дух творчества и просвещения», — отмечают в музее.