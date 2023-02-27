В музее-усадьбе «Пенаты» открывается выставка о друзьях и соседях Ильи Репина

Соседей художника объединял не только приятый отдых — купание, катание на лодках, рыбалка, игра в крокет или совместное чаепитие, но и деятельность в Обществе благоустройства Куоккалы, различные просветительские и развлекательные мероприятия. В местном театре играли пьесы, читали лекции, смотрели документальное кино, устраивали благотворительные аукционы, а при инициативе жен Репина и военного инженера Вадима Стаценко был организован детский сад.
Как рассказали в Музее Академии художеств, соседи Репина были постоянными участниками литературно-музыкальных сред в «Пенатах»: в их исполнении звучала музыка, литераторы читали свои новые произведения. Соседские дети имели возможность брать уроки у художника: своим учителем Репина считали ставший художником сын виолончелиста Альберта Пуни Иван и прославившийся в Европе живописец и график Юрий Анненков.
Почти всех своих соседей Репин неоднократно писал и рисовал: супругов Стаценко, писателя Евгения Чирикова, коллекционера Николая Ермакова, художника Василия Леви. Неоднократно ему позировал Корней Чуковский — Репин финансово помог ему купить собственный дом в поселке Оллила. В 1913 году в кабинете Репина в «Пенатах» был написан портрет Владимира Бехтерева, его усадьба «Тихий берег» находилась в районе мызы Ино (Приветнинское) — в тридцати километрах от Куоккалы.
В 1926 году художнику позировала вторая жена Бехтерева Берта Яковлевна. После Революции совместная деятельность по устройству выставок объединила Репина и Леви. В качестве доверенного лица художника он организовал более 50 выставок в Европе, Финляндии, Скандинавии и в Соединенных Штатах Америки. Один из первых портретов, созданных Репиным после Революции, стал портрет жены Леви Беатрисы 1918 года написания.
«Усадьба Репина и Нордман была гостеприимна и необычайно интересна для многих, а после Революции, в годы независимости Финляндии, она стала островком русской культуры. В усадьбе Репин прожил 30 лет. За эти годы вокруг него образовалось удивительное содружество талантливых людей. Их встречи и разносторонняя деятельность определили особую атмосферу этих мест. Здесь всегда царил дух творчества и просвещения», — отмечают в музее.
В гостиной в Пенатах, «Белый вечер». Стоят слева направо: вторая – М. Д. Бергсон, В. В. Маяковский, К. И. Чуковский, В. И. Репина, Н. Н. Евреинов, А. Л. Андреева-Шкилондзь, М. А. Вербов, И. Е. Репин, Н. Б. Чуковская, Е. Н. Чириков, И. П. Похитонов и другие. 1915 год
На льду. Слева направо: Н. К. Чуковский, С. П. Крачковский, К. И. Чуковский, В. В. Матэ, И. Е. Репин, Ф. И. Шаляпин, Н. Д. Ермаков, С. Ю. Жуковский, П. И. Келин, Н. Н. Дубовской, слуга Шаляпина Нембо, Ю. И. Репин. Фотография К. К. Буллы. 1914 год
О «русской и чухонской Финляндии» и ее обитателях:
Начало XX века стало пиком расцвета поселений, расположенных на берегу Финского залива — Оллила (Солнечное), Куоккала (Репино), Келломяки (Комарово), Терийоки (Зеленогорск), Ваммельсуу (Серово) и других. Это было связано, в первую очередь, со строительством в 1870 году Финляндской железной дороги, благодаря которой всего за полтора часа можно было добраться из столицы до здешних живописных мест. С конца XIX века участки, расположенные вдоль берега Финского залива, стали активно скупаться и застраиваться обеспеченными петербуржцами. И к началу XX века эти поселки становятся популярным дачным местом у творческой интеллигенции Петербурга.
Это был период формирования дачной культуры, когда отдых сочетался с интереснейшей творческой, интеллектуальной и общественной жизнью. В Куоккале и близлежащих окрестностях проживали широко известные писатели, художники, ученые, артисты. И места эти, благодаря этим именам, обрели и свою славу.
Самые большие земельные участки на Карельском перешейке и, прежде всего, в Куоккале принадлежали семейству Ридингеров. Часть своих владений Ридингеры сдавали в аренду под дачную застройку, иногда продавали. Барон Борис Николаевич Ридингер внес большой вклад в благоустройство Куоккалы: построил первый вокзал, православную церковь, открыл общедоступный парк. С семейством Ридингеров связано пребывание в Куоккале знаменитого пейзажиста И. И. Шишкина. Его старшая дочь была женой Бориса Ридингера, у которого приобрели свои участки многие «зимогоры» — постоянные жители Куоккалы.
Выставка «Соседи Репина» будет открыта с 1 марта по 7 мая в Музее-усадьбе Репина «Пенаты» на Приморском шоссе, 411.
16+
Комментарии (0)